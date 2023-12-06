УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Лайфхаки

Как избавиться от желтых пятен от утюга: 6 способов, которые спасут ваши вещи

Руслана Заклинская
6 декабря 2023, 04:25
Пятна от утюга на одежде могут расстраивать, особенно когда речь идет о ваших любимых вещах. К счастью, Главред отыскал несколько методов выведения этих пятен.
Как избавиться от желтых пятен от утюга: 6 способов, которые спасут ваши вещи
Как избавиться от пятен от утюга на одежде / Коллаж: Главред, фото : depositphotos.com, epicentrk.ua

Следы от утюга возникают, когда утюг слишком горячий для типа ткани, вызывая обесцвечивание и, в тяжелых случаях, ожоги. Эти пятна обычно желтоватые или коричневые и могут быть поверхностными или глубокими, в зависимости от степени ожога.

Прежде чем пробовать какой-либо метод чистки, важно прочитать этикетки по уходу за одеждой, чтобы убедиться, что выбранный метод безопасен для типа ткани. Кроме того, всегда выполняйте тест на небольшом, менее заметном участке одежды.

Белый уксус

Белый уксус является союзником в уборке дома благодаря своим дезинфицирующим свойствам. Для удаления незначительных пятен от ожогов смешайте равные части уксуса и воды.Нанесите раствор на пятно и оставьте на 30 минут. Затем прополощите холодной водой и постирайте одежду как обычно.

видео дня

Лимонный сок и соль

Лимонный сок, известный своей способностью осветлять пятна, поэтому эффективен при желтоватых пятнах от ожогов. Смешайте свежий лимонный сок с равным количеством воды и добавьте чайную ложку соли. Нанесите смесь на пятно и подержите одежду на солнце в течение часа, затем прополощите. Этот способ особенно эффективен на белых или светлых тканях.

Пищевая сода

Пищевая сода действует как мягкое моющее средство и эффективна при глубоких пятнах. Сделайте смесь, смешав три части пищевой соды с одной частью воды. Нанесите пасту на пятно и аккуратно потрите его старой зубной щеткой. Оставьте на час, а затем смойте.

Перекись водорода

Перекись водорода может быть эффективной для жестких тканей, таких как хлопок или лен. Нанесите перекись водорода прямо на пятно и оставьте на 30 минут. Прежде чем использовать этот метод, убедитесь, что одежда устойчива к отбеливанию.

Молоко

Цельное молоко может помочь от легких пятен. Замочите пораженный участок в молоке на ночь, а затем постирайте одежду как обычно.

Хитрость из соцсетей

В Instagram La Ordenatriz, у которого более 1,2 миллиона подписчиков, мы нашли лайфхак, чтобы избавиться от легких пятен от ожогов. В этом случае говорится о пятнах, оставленных утюгом, но его также можно применить к незначительным ожогам от плиты или сигареты.

La Ordenatriz рекомендует покрыть пятно пищевой содой. Затем налить поверх пятна немного перекиси водорода и подождать полчаса. После этого остается лишь удалить смесь щеткой. Далее желательно положить изделие в стиральную машину, но это не всегда нужно.

После того, как смесь попадет на пятно, ее нельзя подвергать воздействию солнца, "потому что она пожелтеет, а удалить такие пятна действительно сложно".

Напомним, дерматолог поделилась эффективным методом для очистка бьюти-блендеров. По ее словам, очищение спонжей от косметики происходит не только с помощью воды и мыла.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
лайфхак интересные новости утюг
Реклама

Главное за день

Ситуация критическая, о контрнаступлении ВСУ уже речь не идет - Горбач

Ситуация критическая, о контрнаступлении ВСУ уже речь не идет - Горбач

00:03 Украина
"Украина рискует проиграть войну": Ермак призывает Конгресс срочно выделить помощь

"Украина рискует проиграть войну": Ермак призывает Конгресс срочно выделить помощь

23:14 Политика
Зеленский отменил онлайн-брифинг для сенаторов США: что известно

Зеленский отменил онлайн-брифинг для сенаторов США: что известно

22:19 Украина
Все главные новости

Последние новости

04:25

Как избавиться от желтых пятен от утюга: 6 способов, которые спасут ваши вещи

03:40

Это настоящий вызов: лишь единицы могут найти рыбу в веселой оптической иллюзии

03:10

Каменских устроила своими сочными формами настоящий тест-драйв тугому корсету

02:40

Как почистить золотые и серебряные украшения: действенные методы, которые вернут блеск за секунды

02:05

Сбежавший из Украины внук Ротару дал интервью, в котором "забыл" о войне

Без помощи США фронт перейдет в оборону, победа Украины станет призрачной - ГорбачБез помощи США фронт перейдет в оборону, победа Украины станет призрачной - Горбач
01:42

"Силиконовых долин" не будет много: Тука оценил, вернется ли жизнь в разрушенные РФ города

01:20

Помощь Украине: США могут пойти по другому пути, это не менее опасно - эксперт

00:35

Тарас Тополя с окровавленной головой показал фото с места ДТП

00:03

Ситуация критическая, о контрнаступлении ВСУ уже речь не идет - Горбач

Реклама
05 декабря, вторник
23:14

"Украина рискует проиграть войну": Ермак призывает Конгресс срочно выделить помощь

23:00

В России скончалась солистка популярной советской группыВидео

22:58

Помощь для Украины под угрозой: эксперт назвал главную причину споров в США

22:24

Презирает: РосСМИ назвали певицу, которая ненавидит Лорак

22:19

Зеленский отменил онлайн-брифинг для сенаторов США: что известно

22:07

ВСУ показали трогательный ролик ко Дню Вооруженных сил и Святого Николая, созданный волонтерами

22:00

После бури начнется новый шторм: когда страну накроет новая магнитная буря

21:53

В России признали "мясные штурмы" ВС РФ под Авдеевкой: город хотят захватить к Новому году

21:46

Будет ли отставка Залужного: в Офисе президента поставили точку в этом вопросе

21:34

Враг внимательно следит: ВСУ призвали не проводить массовых празднований

21:28

Умер украинская звезда фильма "Д’Артаньян и три мушкетера" Сергей Кустов

Реклама
21:07

Обратите внимание на ваши руки: тайные знаки, которые могут предупредить о бедеВидео

20:54

Украинским военным подарят квартиры: Зеленский рассказал, кто именно их получит

20:46

Российский Су-24 "не пережил" атаку на Одесскую область: оккупанты ищут экипаж

20:19

Теперь не только лично под расписку: в Украине хотят вручать повестки по-новому

20:04

"Решение будет в ближайшие дни": эксперт анонсировал вывод войск из Авдеевки

19:33

Сильное похолодание и снег: где в Украине врежет -14

19:25

"Целовала в разные места": Путин громко опозорился историей о своей матери

19:18

Будет клянчить помощь: Путин поедет в Саудовскую Аравию и ОАЭ

19:10

Почему выиграть эту войну будет крайне дорого и долгомнение

19:05

Праздничный прайс украинских артистов на Новый год-2024: что входит в цену

18:55

Облегчит работу ТЦК: украинцев хотят обязать носить с собой военный билет

18:09

Билли Айлиш сделала каминг-аут

18:06

По колонне российских оккупантов "прилетел" HIMARS, почти все "задвухсотились"Видео

17:59

"Убьют" ваше авто: ТОП-5 вредных лайфхаков в зимнем уходе за автомобилем

17:54

Ждёт ужасный аврал и безденежье: астролог назвал 4 неудачников декабря 2023 годаВидео

17:50

Захват россиянами Марьинки: в ВСУ ответили на заявления пропагандистов

17:30

Как быстро просушить промокшую обувь: эти простые способы спасут нужные вещиВидео

17:26

Жеваго пытается установить контроль над шинным заводом "Росава" и "Белоцерковской ТЭЦ" - СМИ

17:24

Мощные взрывы в Крыму: СБУ атаковала беспилотниками военные объекты РФ - СМИ

17:04

Как сэкономить на отоплении дровами: профессионал назвал 3 хитрости

Реклама
16:57

Польша получила демарш от стран Балтии из-за блокады границы с Украиной

16:51

Одна из стран ЕС серьезно ужесточит правила для беженцев из Украины

16:50

Лучший лайфхак для холодов: иммунолог рассказала, как не заболеть зимой

16:34

Favbet патронирует роту ударных БпЛА "Фаворит" под командованием Дениса Перча реклама

16:27

Семейных проблем больше не будет: что стоит сделать 6 декабря

16:11

Это сможет переломить ситуацию в Авдеевке: экс-командир "Айдара" назвал 2 варианта

15:50

Вера Брежнева лишилась бизнеса в России

15:47

"Еще очень далеко": словацкий министр не может представить себе членство Украины в ЕС

15:45

Орбан угрожает сорвать саммит Украина-ЕС: союзу не удается сгладить напряженность

15:29

"Это касается и женщин": Безуглая призвала мобилизовать волонтеров на фронт

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Персоны
Владимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаСтирка
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять