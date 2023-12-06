Как избавиться от желтых пятен от утюга: 6 способов, которые спасут ваши вещи

Пятна от утюга на одежде могут расстраивать, особенно когда речь идет о ваших любимых вещах. К счастью, Главред отыскал несколько методов выведения этих пятен.

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Как избавиться от пятен от утюга на одежде / Коллаж: Главред, фото : depositphotos.com, epicentrk.ua

Следы от утюга возникают, когда утюг слишком горячий для типа ткани, вызывая обесцвечивание и, в тяжелых случаях, ожоги. Эти пятна обычно желтоватые или коричневые и могут быть поверхностными или глубокими, в зависимости от степени ожога.

Прежде чем пробовать какой-либо метод чистки, важно прочитать этикетки по уходу за одеждой, чтобы убедиться, что выбранный метод безопасен для типа ткани. Кроме того, всегда выполняйте тест на небольшом, менее заметном участке одежды.

Белый уксус

Белый уксус является союзником в уборке дома благодаря своим дезинфицирующим свойствам. Для удаления незначительных пятен от ожогов смешайте равные части уксуса и воды.Нанесите раствор на пятно и оставьте на 30 минут. Затем прополощите холодной водой и постирайте одежду как обычно.

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Лимонный сок и соль

Лимонный сок, известный своей способностью осветлять пятна, поэтому эффективен при желтоватых пятнах от ожогов. Смешайте свежий лимонный сок с равным количеством воды и добавьте чайную ложку соли. Нанесите смесь на пятно и подержите одежду на солнце в течение часа, затем прополощите. Этот способ особенно эффективен на белых или светлых тканях.

Пищевая сода

Пищевая сода действует как мягкое моющее средство и эффективна при глубоких пятнах. Сделайте смесь, смешав три части пищевой соды с одной частью воды. Нанесите пасту на пятно и аккуратно потрите его старой зубной щеткой. Оставьте на час, а затем смойте.

Перекись водорода

Перекись водорода может быть эффективной для жестких тканей, таких как хлопок или лен. Нанесите перекись водорода прямо на пятно и оставьте на 30 минут. Прежде чем использовать этот метод, убедитесь, что одежда устойчива к отбеливанию.

Молоко

Цельное молоко может помочь от легких пятен. Замочите пораженный участок в молоке на ночь, а затем постирайте одежду как обычно.

Хитрость из соцсетей

В Instagram La Ordenatriz, у которого более 1,2 миллиона подписчиков, мы нашли лайфхак, чтобы избавиться от легких пятен от ожогов. В этом случае говорится о пятнах, оставленных утюгом, но его также можно применить к незначительным ожогам от плиты или сигареты.

La Ordenatriz рекомендует покрыть пятно пищевой содой. Затем налить поверх пятна немного перекиси водорода и подождать полчаса. После этого остается лишь удалить смесь щеткой. Далее желательно положить изделие в стиральную машину, но это не всегда нужно.

После того, как смесь попадет на пятно, ее нельзя подвергать воздействию солнца, "потому что она пожелтеет, а удалить такие пятна действительно сложно".

Напомним, дерматолог поделилась эффективным методом для очистка бьюти-блендеров. По ее словам, очищение спонжей от косметики происходит не только с помощью воды и мыла.

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