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Забудьте о желтых пятнах под мышками: как избавиться от следов на белой одежде без усилий

Руслана Заклинская
18 ноября 2023, 02:48
Попрощайтесь с желтыми пятнами на белой одежде с помощью средств, которые точно есть у вас дома.
Забудьте о желтых пятнах под мышками: как избавиться от следов на белой одежде без усилий
Как избавиться от желтых пятен на белой одежде / Коллаж: Главред, фото: скрин youtube.com, vegafood.com.ua, ua.depositphotos.com

Желтые пятна под мышками, обычно появляются от пота или использования дезодоранта. Они портят эстетический вид одежды, особенно белой, и делают ее заброшенной и неухоженной. К счастью, есть несколько эффективных методов, которые устранят эти надоедливые пятна и вернут первозданный вид вашей одежде.

Пищевая сода

Пищевая сода - отличное домашнее средство от желтых пятен под мышками. Она славится своей способностью растворять грязь и удалять пятна. Чтобы избавиться от пятен, смешайте 4 чайные ложки пищевой соды с четвертью стакана воды. Нанесите этот раствор прямо на пятно зубной щеткой и оставьте на час. Затем постирайте одежду в обычном режиме.

Пищевая сода и лимон

Комбинация лимона и пищевой соды образует мощную смесь для удаления желтых пятен. Смешайте четыре чайные ложки пищевой соды с половиной стакана лимонного сока. Нанесите на пятно под мышкой и оставьте на час, прежде чем стирать одежду в стиральной машине.

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Смесь пищевой соды и уксуса

Чтобы удалить пятна от дезодоранта, смешайте пищевую соду с водой до образования пасты и добавьте уксус. Нанесите на загрязненный участок, предварительно увлажненный, и дайте полностью высохнуть. Удалите все засохшие остатки и постирайте одежду как обычно. Результат вас удивит.

Яблочный уксус

Яблочный уксус также эффективен против желтых пятен. Смочите загрязненный участок яблочным уксусом, а затем постирайте одежду в стиральной машине.Уксус облегчит удаление пятна.

Белый уксус

Белый уксус отлично удаляет следы пота и пятна, вызванные дезодорантами. Смешайте полстакана белого уксуса с литром воды и окуните одежду в этот раствор. Оставьте на 40 минут и прополощите. При необходимости повторите процедуру перед стиркой.

Другие средства

Существуют и другие средства, например,дольки лимона, смесь лимона с уксусом, соль, аспирин, водка и перекись водорода. Стоит лишь нанести их на пятна, подождать, а потом постирать одежду. Эти методы очистки чрезвычайно просты в применении и эффективны при удалении желтых пятен на белой одежде.

Не позволяйте желтым пятнам под мышками испортить вашу любимую белую одежду. Попробуйте эти методы, чтобы удалить их и восстановить чистый, свежий вид вашей одежды.

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