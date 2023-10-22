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Когда магазинные средства бессильны: чем убрать тёмные пятна с нержавейки

Сергей Кущ
22 октября 2023, 10:01 обновлено 22 октября, 10:01
Пятна со временем могут образоваться на всех изделиях из нержавеющей стали.
Чем убрать тёмные пятна с нержавейки
Чем убрать тёмные пятна с нержавейки / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Устранение тёмных пятен с нержавейки - простая задача, которую можно выполнить при помощи доступных средств.

Кстати, ранее мы писали, что женщина показала старый, но рабочий способ очистки нержавеющих кастрюль. Бабушкин метод работает: как очистить кастрюлю корвалолом.

Почему на нержавейке появляются пятна?

Нержавеющая сталь считается одним из самых долговечных и стойких материалов, но даже она подвержена появлению тёмных пятен. Почему это происходит:

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  • Окисление: Контакт с влагой и кислородом может вызвать окисление, что приводит к появлению коричневых или черных пятен на поверхности нержавейки.
  • Загрязнения: Пыль, грязь и следы пальцев могут оставлять нежелательные пятна и отпечатки на поверхности.

Как удалить темные пятна с нержавейки?

Тёмные пятна на нержавейке представляют собой нагар. Если немедленно не удалить эту грязь, она со временем затвердеет, и жёсткое "покрытие" становится темным, что затрудняет его удаление стандартными методами.

Перед тем, как приступить к очистке нержавейки от тёмных пятен, важно правильно выбрать средство. Для борьбы с нагаром с внешней стороны, отлично подходит пищевая сода. Этот материал обладает лёгкими абразивными свойствами, поэтому его следует использовать осторожно.

Для начала, в контейнере следует нагреть воду, а затем обильно нанести пасту, составленную из порошка соды и жидкого мыла, на загрязненные участки. Регулярно протирая поверхность с помощью губки, следует удалять нагар. После остывания воды, остатки смеси тщательно смывают, а поверхность можно прополоскать уксусом.

Чем нельзя чистить нержавейку?

Чтобы сохранить нержавеющую сталь в отличном состоянии и избежать повреждений, следует избегать следующих вещей:

  1. Абразивы: Не используйте жесткие щетки, стальные ворсинки или абразивные средства, так как они могут поцарапать поверхность нержавейки.
  2. Хлор: Избегайте контакта нержавейки с хлорсодержащими средствами, такими как отбеливатели, так как они могут вызвать коррозию.

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