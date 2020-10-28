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Как пить ром: самые вкусные комбинации

28 октября 2020, 17:49

Ром определяется как разновидность бренди, дистиллированного из сахарного тростника.

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Ром определяется как разновидность бренди, дистиллированного из сахарного тростника./Pixabay

Ром - один из самых популярных спиртных напитков в мире. И в былые времена он был необходим в качестве предмета торговли. Таким образом, он имеет долгую историю - с самой ранней известной ссылкой, написанной Марко Поло - и первой дистилляцией, проведенной на карибских плантациях сахарного тростника в 17 веке.

Спустя 500 лет ром впечатляет популярностью, и прогнозы показывают, что в ближайшие несколько лет категории рома со специями и вкусом станут ведущими напитками для потребителей.

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Что такое ром?

Ром определяется как разновидность бренди, дистиллированного из сахарного тростника. Он содержит натуральный ароматизатор и масла сахарного тростника с некоторыми другими добавленными нотами, такими как карамель, ваниль, мускатный орех и специи, обозначающие хорошее качество.

Из чего сделан ром?

На этот вопрос можно ответить просто - он сделан из сахара. Это может быть сахар из тростника или побочные продукты тростникового сахара, такие как черная патока. Для получения более однородного вкуса можно смешивать ром разного возраста.

Какой вкус рома?

Основной профиль рома - сладкий, поджаренный сахар. Весь ром сделан из сахара, но белый ром может быть сухим. В золотой ром обычно добавляют карамель. А темный ром, выдержанный в дубе, добавляет другие древесные ароматы, которые могут уподобить ликер виски. Темно-синий ром очень крепкий, а ром со вкусом фруктов наполнен натуральными соками.

Как делают ром?

Ром изготавливается одним из трех способов:

  • Пряное брожение сока сахарного тростника
  • Изготовление концентрированного сиропа из сока сахарного тростника и последующее брожение
  • Переработка сока в патоку с последующей ферментацией

Самый важный шаг - это правильно собрать сахар срезанным тростником близко к земле. Затем, пока содержание сахара высокое, его нужно быстро перемолоть, вскипятить, измельчить и выжать сок.

Дистилляция обычно происходит в перегонных кубах. В зависимости от сорта рома он может дважды пройти процесс дистилляции, повышая содержание алкоголя. Старение может составлять от нескольких недель до тридцати лет.

Как пить ром?

Как пить ром - как виски с небольшим количеством воды или льда и долькой лайма. Или просто выпейте его в чистом виде в небольшом стакане, подогретом между руками.

С чем смешивать ром?

Лед, лайм и кола, яблочный сок, кокосовая вода, Имбирное пиво или имбирный эль.

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