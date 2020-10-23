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Как пить текилу, чтобы получить максимальное наслаждение: 4 способа

23 октября 2020, 15:15

Нет правильного или неправильного способа пить текилу.

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Нет правильного или неправильного способа пить текилу/Pixabay

По данным Национальной промышленной палаты Мексики по производству текилы, мировое потребление мексиканской текилы растет и, по оценкам, к 2021 году будет расти на 3,2 процента в год.

Альба Уэрта, совладелец отмеченного наградами бара The Pastry War в Хьюстоне, специализирующегося на агаве, и владелица Julep, имеет личные и профессиональные связи с текилой.

По ее словам, нет правильного или неправильного способа пить текилу. Ваш стиль текилы в конечном итоге зависит от вашего желания и того, что в вашем стакане. Но есть 4 способа насладиться текилой по-настоящему.

С водой

Как и виски, добавление нескольких капель воды в текилу может помочь расширить ее вкус.

"Я считаю, что это применимо ко всем крепким алкогольным напиткам", - говорит Уэрта. "Если у вас сложилось впечатление, что алкоголь, который вы пробуете, слишком "крепкий" - плотный по вкусу - и вы ничего не можете подобрать, я думаю, что добавление воды - определенно хороший шаг. Это действительно зависит от крепости", - говорит она.

В Маргарите

"Если вы собираетесь пить текилу, приготовленную путем смешивания, лучше определенно использовать ее для Маргариты", - говорит Уэрта. Избегайте замороженных маргарит, поскольку в них много сахара - если это вам не нравится. В противном случае выберите традиционное соотношение: 30 грамм текилы, 30 грамм свежевыжатого сока лайма и 80 грамм ликера трипл сек.

С Сидром

Это может показаться немного странным, но поверьте мне, это отличное сочетание. Возьмите свежий сидр и свою любимую марку текилы для идеального осеннего напитка. Туда также можно добавить кусок яблока.

Чистая текила

Если вы не любите коньяк или виски, попробуйте приготовить текилу без льда. Для этого пригодится рюмка текилы, кусочек лайма и соль. Соль насыпают на левую руку между большим и указательным пальцем. Ее слизывают с ладони, сразу же запивают текилой и закусывают лаймом.

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