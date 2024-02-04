Как понять, что фарш испортился: 4 безошибочных признака, о которых должен знать каждый

Стоит обращать внимание на несколько признаков, которые точно укажут на то, что этот продукт уже нельзя употреблять.

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Как понять, что фарш испортился/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Если вы собирались готовить котлеты или любое другое блюдо из фарша, но приготовление затянулось, и фарш простоял уже несколько дней или больше, то стоит проверить его на наличие признаков порчи. Также есть определенные признаки, на которые стоит обращать внимание, когда вы покупаете фарш в магазине. Такая бдительность точно будет нелишней – она защитит от нанесения вреда вашему здоровью от несвежего продукта.

Итак, на какие основные признаки стоит обращать внимание, чтобы понять, что готовый фарш испорчен?

1. Цвет

Первое, на что стоит обратить внимание – это цвет. У свежего куриного и свиного фарша цвет будет нежно-розовым, а у фарша из говядины и баранины – темно-красным. А вот если цвет уже стал серым или землистым – это яркий признак того, что употреблять такой продукт уже не стоит. Также на несвежесть может указывать желтый цвет, ведь в случае длительного хранения желтым становится жир в продукте.

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2. Внешний вид

Также стоит оценить, как в целом выглядит фарш. Если продукт свежий и качественный, то он будет иметь блестящую и немного влажную поверхность. А если вы видите, что сверху образовалась корочка, то это может указывать на то, что фарш долго лежал без упаковки.

3. Консистенция

Она зависит от того, из какого именно вида мяса был приготовлен фарш. Так, если это куриный или индюшиный фарш, то он будет более жидким, чем тот, который приготовлен из свинины, говядины или баранины. Если консистенция продукта неоднородна, а на дне упаковки виднеется жидкость, то этот фарш может быть испорченным.

4. Запах

Если продукт свежий, то у него не будет яркого аромата – лишь будет ощущаться слабый запах сырого мяса. Если же вы чувствуете от фарша кислый, тухлый или другой резкий неприятный запах, то это может быть признаком порчи продукта.

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