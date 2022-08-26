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Как правильно подготовить ребенка к школе и отдавать ли в шесть лет советы родителям

26 августа 2022, 04:41

Главред разбирался, в каком возрасте лучше отдавать малыша в школу и когда начинать подготовку к этому важному событию.

Школа
Готов ли ребёнок идти в школу / УНИАН

Очень часто у родителей постают важные вопросы - как определить, что ребенок готов к школе, в каком возрасте его туда отдавать, в шесть лет или все же в семь? Готов ли уже ребенок "грызть гранит науки"? Работает ли в этом вопросе принцип, чем раньше, тем лучше, или все же стоит подождать, чтобы не замучить раньше времени ребенка с уроками и дать ему еще некоторое время отдохнуть от школьной рутины….

Главред разбирался в этом нелегком вопросе.

Готов ли ребенок к школе в шесть лет

Скажем сразу – однозначного ответа на этот вопрос не существует, ведь каждый случай – уникальный. Только вам, родителям, решать, отдавать ли свое чадо в школу в шесть или же еще подождать до начала следующего учебного года.

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Какие нюансы стоит учитывать, прежде чем решиться идти в первый класс:

  • готов ли ребенок к школе интеллектуально – сформировалась ли у него способность к сравниванию, обобщению, умение делать самые простые выводы. Также необходимо начальное знание цифр до 10, букв, цветов, форм, а также обязательна подготовка руки к письму. Без этих навыков, как показывает практика, будет сложно.
  • готов ли малыш к школе на социально-психологическом уровне – умеет ли концентрировать внимание и слушать, есть ли у него навыки общения с одногодками и старшими, может ли он сам контролировать свое поведение и самостоятельно себя обслуживать (в нужное время переодеться в форму на урок физкультуры, бережно и сложить свои вещи, ничего при этом не потеряв из портфеля, купить булочку в школьной столовке, не забоится ли попросить окружающих о помощи в случае такой необходимости, сможет ли найти дорогу до своего класса…).
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Готов ли малыш к первому классу? / ua.depositphotos.com

Главный критерий к готовности к первому классу – не возраст, а психологическое и интеллектуальное развитие. В том случае, если чаду еще сложно дается концентрация внимания и дисциплина – не нужно учить его этому из-под палки и заставлять, просто дайте немного времени. Если сомневаетесь в правильности своих действий – обязательно сходите на консультацию с психологом.

Когда начинать подготовку к школе

Готовится к этому нужно однозначно заранее, не за месяц-два до 1 сентября, а как минимум лет с пяти, ведь в этом возрасте у ребенка "просыпается" любознательность и желание учиться чему-то новому. Готовится к школе нужно начинать обязательно в игровой форме, без этого никак.

Школа
Когда отдавать ребенка в школу / REUTERS

Практика показала, что домашнее задание не будет самым сложным испытанием в школе для ребенка. Поверьте, ему будет намного сложнее привыкнуть к распорядку дня, к ранним подъемам по утрам. Поэтому подстраивать дите к школьному режиму дня необходимо начинать заблаговременно, чтобы у детского организма не было стресса.

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