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И духу от мышей не останется: лучшее средство избавит от грызунов навсегда

Алексей Тесля
13 декабря 2024, 19:07
242
Чего боятся мыши - как перехитрить вредного грызуна.
мышь
Как поймать мышь приманка / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/Skitterphoto, Pixabay/Ralphs_Fotos

Появление мелких грызунов – мышей, может стать серьезной проблемой, так как они не только уничтожают продукты, но и являются переносчиками опасных заболеваний. Можно использовать различные отпугиватели, однако можно также ловить мышей непосредственно в помещении.

Существует множество способов, как поймать мышь в домашних условиях и многие из них не требуют специального оборудования и доступны каждому. Об этом идет речь в материале Главреда.

Чем можно поймать мышь

Среди способов быстрой ловли мышей известны своей простотой и эффективностью несколько приемов. Их зачастую называют самодельными ловушками, и они изготавливаются из подручных материалов:

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  • различных банок и пластиковых бутылок с приманкой;
  • ведра и другая тара с водой;
  • ловушки с клеем или ядовитые приманки.
Как избавиться от мышей инфографика
/ Главред

Какая самая лучшая приманка для мышей

Если вы решили заманить надоедливую мышь в ловушку, специалисты советуют использовать ряд продуктов, которые особо привлекают этих грызунов. Среди них:

  • зерно;
  • крупы;
  • каши;
  • орехи;
  • фрукты и овощи,
  • хлеб;
  • колбаса;
  • копченое сало.

Каким запахом приманить мышь

Для эффективной борьбы с мышами можно воспользоваться проверенными методами, которые работают безотказно. Мелких грызунов привлекают запахи:

  • растительных масел;
  • выпечки;
  • соленой рыбы;
  • снеков;
  • пива.

Что притягивает мышей

Известно, что в природе мыши в основном питаются зерном и сырыми овощами, поэтому их можно приманивать этими запахами. Известно, что часто мыши грызут картон и бумагу, однако специалисты говорят, что эти материалы не идут в пищу, а грызуны просто используют их для изготовления подстилки для гнезд. Нередко также мыши используют как строительный материал обычную вату, а также различные синтетические утеплители, сено и ткань.

Больше новостей:

Чем опасны мыши?

Мыши могут быть опасными для людей и животных из-за различных заболеваний, которые они могут передавать. Одним из наиболее серьезных заболеваний, которое может быть передано мышами, является лептоспироз. Это заболевание передается через контакт с водой или почвой, содержащей бактерии рода Leptospira, которые могут быть сразу переданы от мышей к людям. Симптомы лептоспироза могут быть разными, от легких до тяжелых форм, и включают головную боль, лихорадку, боль в мышцах и другие. Помимо лептоспироза, мыши также могут передавать другие заболевания, такие как сальмонеллез, туляремия, гепатит А и вирус Ласса.

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