Как правильно подать на развод: главные нюансы

Как подать на развод в Украине - документы, правила, нюансы развода онлайн

Иногда любовь остывает, отношения портятся, и пары сталкиваются с необходимостью выяснять, как правильно подать на развод: какие нужны документы, как подать на развод онлайн в условиях карантина, что делать, если есть ребенок или кто-то из супругов не согласен расторгать отношения.

Как подать на развод в одностороннем порядке – то есть без согласия мужа, если муж или жена против развода – это вообще отдельная тема, на которой стоит остановиться подробнее.

Как подать заявление на развод и как оформить развод в Украине, если есть дети или нет согласия мужа – выяснил Главред.

Этот вариант подходит парам, у которых нет и не намечается детей (то есть супруга не беременна). Еще одно требование – отсутствие материальных претензий. То есть если в буквальном смысле супругам нечего делить.

Тут достаточно обратиться в ЗАГС по месту прописки хоть жены, хоть мужа – непринципиально.

Какие документы нужны в ЗАГС:

паспорт граждан Украины и свидетельство о браке;

заявление от каждой из сторон о согласии развестись.

На то, чтобы передумать – паре дается месяц: за это время заявление можно отозвать без всяких последствий и материальных потерь.

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Если муж или жена против расторжения брака, то придется выяснять, как подать на развод в одностороннем порядке. В этом случае оформлять развод придется через суд. Вместо одного месяца процесс затянется на несколько месяцев. Затянуть или ускорить развод может заинтересованный в этом семейный юрист или адвокат.

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Подавать документы можно и онлайн. Это особенно актуально в период карантина. Заявление на развод в этом случае пишется на сайте Обращения в сфере ГРАГС.

Для этого нужно:

авторизоваться;

выбрать нужную услугу;

указать место и дату регистрации.

К заявлению придется прикрепить квитанцию об оплате или документ, который от этой отплаты освобождает.

Эти правила одинаковы и для жителей Киева, и для жителей Харькова, Днепра – любого города Украины.

Речь идет о несовершеннолетних отпрысках, само собой.

Тут также придется обращаться в суд. Пакет документов в этом случае пополняется копией свидетельства о рождении ребенка и письменным договором, в котором прописано:

с кем из родителей после развода остаются жить дети;

как, в какой мере второй родитель собирается обеспечивать условия жизни детей и их воспитания.

Кстати, об оригиналах и копиях документов: свидетельство о браке подается в оригинале, паспорта и свидетельства о рождении – копии.

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Суд не разведет, если жена беременна. В этом случае подать заявление на развод можно будет лишь спустя год со дня рождения ребенка.

Исключения из этого правила:

противоправное поведение в отношении супруга – как жены, так и мужа;

мужчина не записан в свидетельство о рождении малыша как отец;

если установлено, что отцом младенца является другой мужчина.

Это когда супруги живут отдельно, но развод не оформили. Режим отдельного проживания оформляется отдельным заявлением: его подает в суд один из супругов.

После этого новое имущество уже не считается совместно нажитым и, соответственно, не подлежит дележу в случае развода. Дети, которые родились спустя десять месяцев после оформления раздельного проживания – по умолчанию не считаются детьми мужа.

Преимущества такого брака скорее психологические (нет бытовых склок и неурядиц, отношения свободные), нежели материальные.