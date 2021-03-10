Как правильно варить кальмары: три простых способа

Кальмары варить нужно всего пару минут / pixabay

Мясо кальмара очень питательное и полезное. Из него готовят множество разнообразных блюд, но чаще всего салаты.

Вкусный и полезный деликатес, богатый белком, витаминами, минералами и микроэлементами. Мясо кальмаров содержит таурин, который принимает участие в процессах жирового обмена способствует снижению холестерина в крови человека, регулирует кровяное давление. Витамин Е, а также селен защищают организм от старения.

Неочищенные кальмары считаются более качественными, поскольку после фабричной очистки моллюски подвергаются тепловой обработке и становятся жесткими.

Главред расскажет, как правильно приготовить кальмаров дома.

Как варить кальмары - рецепт

Вам понадобиться:

Кальмары;

Вода;

Соль;

Перец;

Лавровый лист;

Зелень.

Способ 1. Вскипятить в кастрюле на большом огне воду с солью и специями. Бросить в сильно кипящую воду 1-2 тушки кальмара и подержать минутки две не больше. Вода за это время обычно успевает возобновить кипение. Тушки вытащить шумовкой.

Способ 2. Налить в кастрюлю полтора-два литра воды, добавить соль и специи. В кипящую воду опустить размороженные и подготовленные 1-2 тушки кальмаров. Кастрюлю накрыть крышкой и снять с огня. Минут через 10 мясо будет готово. Вода будет остывать постепенно и кальмар не будет жестким. Способ удобный для небольшого количества мяса.

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Способ 3. Когда мяса кальмара много, то этот способ вполне хороший. Налить в кастрюлю воды столько, чтобы мясо все поместилось, добавить соль и специи. В кипящую на большом огне воду опустить подготовленные кальмары. Дождаться пока вода снова закипит, кастрюлю накрыть крышкой и снять с огня. Минут через 5 мясо будет готово и воду можно слить.

Основное, что следует помнить – варить мясо кальмара не больше 2 минут. Если держать на огне дольше, то оно становится резиновым. Готовым мясо кальмара считается после того, как его тушка полностью побелеет в кипятке.

Как приготовить кальмары - видеорецепт