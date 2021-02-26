Как правильно варить яйца — три простых способа

Как быстро сварить яйца вкрутую / pixabay

Вареные куриные яйца – любимое лакомство для многих людей. Яйца есть в каждом доме, и можно считать универсальной палочкой выручалочкой многих хозяек.

Главная польза куриных яиц состоит в наличии легкоусвояемого белка, который при регулярном употреблении способствует: увеличению мышечной массы, укреплению костей, поддержанию функции мозга, снижению кровяного давления.

Главред расскажет, как правильно и сколько по времени варить куриные яйца и в каком виде яйца полезнее употреблять в пищу.

Сколько минут варить куриные яйца

Яйца нужно варить в среднем 3-10 минут, при этом на степень их готовности за единицу времени влияет размер самих яиц и способ их варки.

В зависимости от того, как Вы хотите сварить куриные яйца (в мешочек, всмятку, вкрутую), необходимо знать точное время варки яиц:

Яйца всмятку необходимо варить всего 3-4 минуты в кастрюле или 5 минут в мультиварке на пару.

Яйца в мешочек необходимо варить 4-5 минут в кастрюле на плите или 7 минут в мультиварке на пару.

Яйца вкрутую необходимо варить 8-10 минут в кастрюле или 12 минут в воде в мультиварке.

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Как варить яйца, чтобы они не лопнули и не потрескались

Обязательно промойте яйца под проточной водой, чтобы на поверхности не осталось никаких загрязнений.

Воду посолить — 2 столовые ложки на литр. Даже если яйцо треснет, белок не вытечет.

Нельзя класть холодные яйца в кипяток. Нагрейте их до комнатной температуры, предварительно выложив их холодильника на час. Или подогревайте в теплой воде.

Варить яйца следует в небольшой кастрюльке. Если мало яиц, а кастрюля большая, во время варки они будут перекатываться и стукаться друг о друга.