Как правильно варить яйца — три простых способа

Чтобы яйцо легче чистилось, можно проколоть его булавкой или иголкой с тупой стороны.
Вареные куриные яйца – любимое лакомство для многих людей. Яйца есть в каждом доме, и можно считать универсальной палочкой выручалочкой многих хозяек.
Главная польза куриных яиц состоит в наличии легкоусвояемого белка, который при регулярном употреблении способствует: увеличению мышечной массы, укреплению костей, поддержанию функции мозга, снижению кровяного давления.
Главред расскажет, как правильно и сколько по времени варить куриные яйца и в каком виде яйца полезнее употреблять в пищу.
Сколько минут варить куриные яйца
Яйца нужно варить в среднем 3-10 минут, при этом на степень их готовности за единицу времени влияет размер самих яиц и способ их варки.
В зависимости от того, как Вы хотите сварить куриные яйца (в мешочек, всмятку, вкрутую), необходимо знать точное время варки яиц:
- Яйца всмятку необходимо варить всего 3-4 минуты в кастрюле или 5 минут в мультиварке на пару.
- Яйца в мешочек необходимо варить 4-5 минут в кастрюле на плите или 7 минут в мультиварке на пару.
- Яйца вкрутую необходимо варить 8-10 минут в кастрюле или 12 минут в воде в мультиварке.
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Как варить яйца, чтобы они не лопнули и не потрескались
Обязательно промойте яйца под проточной водой, чтобы на поверхности не осталось никаких загрязнений.
Воду посолить — 2 столовые ложки на литр. Даже если яйцо треснет, белок не вытечет.
Нельзя класть холодные яйца в кипяток. Нагрейте их до комнатной температуры, предварительно выложив их холодильника на час. Или подогревайте в теплой воде.
Варить яйца следует в небольшой кастрюльке. Если мало яиц, а кастрюля большая, во время варки они будут перекатываться и стукаться друг о друга.