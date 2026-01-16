Как приготовить идеальную яичницу за 45 секунд без плиты - лайфхак от шеф-повара

Вы узнаете:
- Как "пожарить" яйца без сковороды
- Как правильно готовить яйца в микроволновке
Обычно яйца жарят на сковороде. Но бывают ситуации, когда нет не только сковороды, но и плиты, а вкусный завтрак съесть хочется. В таком случае можно воспользоваться лайфхаком.
Главред узнал, что украинский шеф-повар Анатолий Добровольский в видео в Instagram проверил способ приготовления яичницы в микроволновой печи и рассказал, работает ли он.
Как приготовить яичницу в микроволновке
Повар смазал тарелку маслом и выложил на нее разбитое яйцо. Далее он накрыл ее еще одной тарелкой так, чтобы ее края плотно прилегали к посуде, на которой лежит яйцо.
После этого яйцо нужно отправить в микроволновую печь всего на 45 секунд. В результате яичница готова, даже желток "вкрутую" приготовлен.
Смотрите видео с лайфхаком:
О персоне: Анатолий Добровольский
Анатолий Добровольский — украинский шеф-повар, бренд-шеф в кафе SOFi в испанском городе Бенидорм. В соцсетях повар также публикует видео с проверкой кулинарных лайфхаков. В Instagram за его страницей следят более 4,7 миллионов пользователей.
