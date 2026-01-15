Укр
Песок и соль — давно в прошлом: чем на самом деле спасают дороги от гололёда

Алексей Тесля
15 января 2026, 13:32
Необязательно тратиться на дорогие реагенты — выручить может неожиданно простой вариант.
Чем бороться со льдом на улице / Коллаж: Главред, фото Pixabay/JerzyGórecki, Pixabay/Seregei

Вы узнаете:

  • Не надо тратиться на дорогие реагенты — выручить может простой вариант
  • Достаточно равномерно рассыпать наполнитель на обледеневшие участки

С приходом морозов подъезд к дому легко превращается в сплошной лёд, делая и ходьбу, и парковку опасными.

При этом необязательно тратиться на дорогие реагенты — выручить может неожиданно простой вариант, говорится в материале Tom's Guide.

Обычный кошачий наполнитель хорошо справляется со скользкой поверхностью: он впитывает влагу и создаёт шершавый слой, который снижает риск падений и пробуксовки. Он не плавит лёд, как соль, но делает передвижение заметно безопаснее и обходится дешевле.

Достаточно равномерно рассыпать наполнитель на обледеневшие участки и при необходимости подсыпать снова. После потепления его придётся убрать, поэтому удобнее использовать некомкующийся вариант.

В качестве альтернативы подойдут:

  • песок;
  • кофейная гуща;
  • зола.

Для ускоренного таяния льда:

  • раствор тёплой воды с уксусом
  • раствор воды со спиртом.

В самых сложных случаях без механической очистки всё же не обойтись.

/ Главред

Соль опасна для борьбы со льдом: важный совет

Исследователи обращают внимание, что с приходом оттепели дорожная соль вместе с талой водой попадает в реки, озёра и грунтовые воды, где со временем накапливается и почти не удаляется естественным путём. В ряде районов её уровень становится настолько высоким, что страдают водопроводные сети и бытовые приборы. Чтобы уменьшить вред, муниципалитеты всё чаще переходят на более экологичные и рациональные способы борьбы с гололёдом.

Смотрите видео - борьба с гололедицей:

Коммунальщики, предприниматели и владельцы частных домов по-разному борются с гололёдом, посыпая дороги и тротуары песком, солью или специальными реагентами. При этом важно учитывать влияние таких средств на окружающую среду, чтобы не нанести вред почве, растениям и воде.

Специалисты отмечают, что снизить риск падений может каждый: стоит грамотно подбирать противогололёдные материалы, равномерно их рассыпать и выбирать обувь с нескользкой подошвой. Эти простые шаги позволяют безопасно передвигаться даже в период сильного гололёда.

Ранее Главред писал о том, чем посыпать дорожки, кроме песка и соли. Некоторые народные средства значительно улучшают сцепление с поверхностью в зимнюю пору.

Напомним, ранее сообщалось о том, как безопасно ездить в гололед. Наличие технической исправности авто и зимней резины не гарантирует полной безопасности на дороге в зимний период.

Об источнике: Tom's Guide

Ресурс помогает извлечь максимальную пользу из покупок с помощью советов, рекомендаций и инструкций, а также решить проблемы по мере их возникновения. На его страницах тестируются все новейшие продукты, а также читателям помогаютнайти новейшие товары, чтобы помочь сэкономить деньги. Помимо обзоров товаров, ресурс поможет развлечься, предлагая лучшие сериалы для просмотра на всех основных стриминговых сервисах.

