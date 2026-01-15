Песок и соль — давно в прошлом: чем на самом деле спасают дороги от гололёда

Необязательно тратиться на дорогие реагенты — выручить может неожиданно простой вариант.

Чем бороться со льдом на улице / Коллаж: Главред, фото Pixabay/JerzyGórecki, Pixabay/Seregei

Вы узнаете:

Не надо тратиться на дорогие реагенты — выручить может простой вариант

Достаточно равномерно рассыпать наполнитель на обледеневшие участки

С приходом морозов подъезд к дому легко превращается в сплошной лёд, делая и ходьбу, и парковку опасными.

При этом необязательно тратиться на дорогие реагенты — выручить может неожиданно простой вариант, говорится в материале Tom's Guide.

Обычный кошачий наполнитель хорошо справляется со скользкой поверхностью: он впитывает влагу и создаёт шершавый слой, который снижает риск падений и пробуксовки. Он не плавит лёд, как соль, но делает передвижение заметно безопаснее и обходится дешевле.

Достаточно равномерно рассыпать наполнитель на обледеневшие участки и при необходимости подсыпать снова. После потепления его придётся убрать, поэтому удобнее использовать некомкующийся вариант.

В качестве альтернативы подойдут:

песок;

кофейная гуща;

зола.

Для ускоренного таяния льда:

раствор тёплой воды с уксусом

раствор воды со спиртом.

В самых сложных случаях без механической очистки всё же не обойтись.

Соль опасна для борьбы со льдом: важный совет

Исследователи обращают внимание, что с приходом оттепели дорожная соль вместе с талой водой попадает в реки, озёра и грунтовые воды, где со временем накапливается и почти не удаляется естественным путём. В ряде районов её уровень становится настолько высоким, что страдают водопроводные сети и бытовые приборы. Чтобы уменьшить вред, муниципалитеты всё чаще переходят на более экологичные и рациональные способы борьбы с гололёдом.

Коммунальщики, предприниматели и владельцы частных домов по-разному борются с гололёдом, посыпая дороги и тротуары песком, солью или специальными реагентами. При этом важно учитывать влияние таких средств на окружающую среду, чтобы не нанести вред почве, растениям и воде.

Специалисты отмечают, что снизить риск падений может каждый: стоит грамотно подбирать противогололёдные материалы, равномерно их рассыпать и выбирать обувь с нескользкой подошвой. Эти простые шаги позволяют безопасно передвигаться даже в период сильного гололёда.

