Песок и соль — давно в прошлом: чем на самом деле спасают дороги от гололёда

С приходом морозов подъезд к дому легко превращается в сплошной лёд, делая и ходьбу, и парковку опасными.
При этом необязательно тратиться на дорогие реагенты — выручить может неожиданно простой вариант, говорится в материале Tom's Guide.
Обычный кошачий наполнитель хорошо справляется со скользкой поверхностью: он впитывает влагу и создаёт шершавый слой, который снижает риск падений и пробуксовки. Он не плавит лёд, как соль, но делает передвижение заметно безопаснее и обходится дешевле.
Достаточно равномерно рассыпать наполнитель на обледеневшие участки и при необходимости подсыпать снова. После потепления его придётся убрать, поэтому удобнее использовать некомкующийся вариант.
В качестве альтернативы подойдут:
- песок;
- кофейная гуща;
- зола.
Для ускоренного таяния льда:
- раствор тёплой воды с уксусом
- раствор воды со спиртом.
В самых сложных случаях без механической очистки всё же не обойтись.
Соль опасна для борьбы со льдом: важный совет
Исследователи обращают внимание, что с приходом оттепели дорожная соль вместе с талой водой попадает в реки, озёра и грунтовые воды, где со временем накапливается и почти не удаляется естественным путём. В ряде районов её уровень становится настолько высоким, что страдают водопроводные сети и бытовые приборы. Чтобы уменьшить вред, муниципалитеты всё чаще переходят на более экологичные и рациональные способы борьбы с гололёдом.
Смотрите видео - борьба с гололедицей:
Коммунальщики, предприниматели и владельцы частных домов по-разному борются с гололёдом, посыпая дороги и тротуары песком, солью или специальными реагентами. При этом важно учитывать влияние таких средств на окружающую среду, чтобы не нанести вред почве, растениям и воде.
Специалисты отмечают, что снизить риск падений может каждый: стоит грамотно подбирать противогололёдные материалы, равномерно их рассыпать и выбирать обувь с нескользкой подошвой. Эти простые шаги позволяют безопасно передвигаться даже в период сильного гололёда.
Об источнике: Tom's Guide
Ресурс помогает извлечь максимальную пользу из покупок с помощью советов, рекомендаций и инструкций, а также решить проблемы по мере их возникновения. На его страницах тестируются все новейшие продукты, а также читателям помогаютнайти новейшие товары, чтобы помочь сэкономить деньги. Помимо обзоров товаров, ресурс поможет развлечься, предлагая лучшие сериалы для просмотра на всех основных стриминговых сервисах.
