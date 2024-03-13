Как распознать просроченное яйцо: есть 2 проверенных способа

Существует два способа, при которых можно не разбивать яйцо.

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Как понять, что яйцо испортилось / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Если вы сомневаетесь, что купили качественные яйца или они пролежали в холодильнике длительное время, то их можно легко проверить.

Существует два способа, при которых можно не разбивать яйцо, чтобы понять, что оно испортилось, пишет французский портал Sante+.

Как понять, что яйцо испортилось?

Положите яйца в воду:

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Попробуйте этот бабушкин трюк: наберите в стакан воды из-под крана. Опустите в нее яйцо и ждите результата. Если яйцо всплывет, оно уже не съедобно, но если оно останется на дне стакана, вы все равно сможете его съесть.

Santé+ Magazine Santé+ Magazine - это журнал, специализирующийся на советах по дому и небольших советах для повседневной жизни, журнал, который уже более десяти лет является частью франкоязычного ландшафта печатных СМИ. Первоначально журнал был доступен в печатном виде, но позже был выпущен в цифровой версии.

Если яйцо стоит вертикально и плавает в середине стакана, оно не очень свежее, но все еще съедобное. Вы можете есть его в вареном виде или в составе таких блюд, как пироги или блины.

Прислушивайтесь к звуку яиц:

Этот совет прост, если у вас хороший слух. Возьмите яйцо и потрясите его возле уха. Если вы услышите, что яйцо шевелится, значит, оно уже не съедобно. Когда яйца хранятся слишком долго, они теряют влагу и углекислый газ. Желток и белок высыхают, а воздушный карман занимает все больше места в скорлупе.

Есть также и простые способы, как распознать просроченное яйцо. Прежде всего, понюхайте их. Если у них неприятный запах, значит, они просрочены. Чтобы проверить, свежие ли яйца, их можно разбить и проверить консистенцию белка и желтка. Если желток жидки, а белок прозрачный и жидкий - яйцо можно выбрасывать.

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