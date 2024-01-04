Как сделать выпечку снова мягкой: 2 способа, которые осилит даже ребенок

Следуйте этим простым советам, и ваша любимая хлебобулочная продукция снова станет мягкой и аппетитной.

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Как сделать выпечку снова мягкой / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Всем знаком тот момент, когда ваша любимая выпечка становится черствой. Но не отчаивайтесь! Мы расскажем об эффективных способах, как вернуть мягкость и свежесть вашим любимым хлебам и выпечке. Разберемся, как сделать это как в духовке, так и в микроволновке.

Как размягчить черствый хлеб в духовке?

Если ваш хлеб или другая выпечка потеряли свою первозданную мягкость, используйте духовку для их восстановления. Предварительно разогрейте духовку до 150 градусов.

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Оберните выпечку во влажное полотенце и поместите в разогретую духовку на 5-10 минут. Пар и тепло помогут вернуть мягкость вашей любимой выпечке.

Как размягчить выпечку в микроволновке?

Если времени мало, а вы хотите сделать ваш хлеб мягким мгновенно, микроволновка вам в помощь. Оберните выпечку во влажное полотенце, положите в микроволновку и включите на 10 секунд.

Повторяйте этот процесс до тех пор, пока ваша выпечка не станет достаточно мягкой. Не переусердствуйте, чтобы не пересушить.

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