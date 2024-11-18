Как убрать черную плесень на герметике: не останется и следа

Решить проблему с плесенью можно при помощи всего 1 средства.

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Как убрать черную плесень на герметике / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, скриншот YouTube

Вы узнаете:

Почему появляется плесень

Как от нее избавиться

Плесень на силиконовом герметике выглядит неприглядно и может заставить выглядеть грязно даже самую чистую ванную комнату.

Главред узнал, что устранить проблему может быть непросто, но есть простое решение, которое обойдется вам очень дешево, пишет express.co.

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Откуда появляется плесень на герметике?

Причиной появления черной плесени является плохая вентиляция, постоянная влажность и поврежденный герметик. Эксперты по ванным комнатам и кухням из компании Drench поделились простым советом, который с легкостью уберет плесень из герметика в ванной - это пищевая сода.

Нэнси Эмери, эксперт по уборке из Drench, сказала: "Когда речь заходит о борьбе с плесенью, можно использовать ряд простых и доступных средств, которые, возможно, уже есть в ваших шкафах".

Пищевая сода является слегка абразивным дезодорирующим средством, а это значит, что она удалит неприятные запахи плесени, одновременно оттирая ее.

Нэнси рассказала, как с помощью пищевой соды можно избавиться от плесени на силиконовом герметике.

Универсальное чистящее средство своими руками / Инфографика Главред

"Силиконовый герметик может стать пристанищем для плесени из-за своей пористости и использования в местах, регулярно подвергающихся воздействию воды. Плесень на силиконе не только бросается в глаза, но и вредит вашему здоровью". Чтобы удалить ее, нанесите на пораженные участки пасту из 250 мл белого уксуса и двух-трех чайных ложек пищевой соды. Убедитесь, что плесень покрыта толстым слоем, и оставьте ее на пять минут. Затем, используя щетку с жесткой щетиной, счистите черную плесень с герметика", - отметила эксперт.

Она подчеркнула, что важно скрести сильно, но не слишком грубо, так как силиконовый герметик нежный. В завершение промойте поверхность холодной влажной губкой.

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