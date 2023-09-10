Как убрать залоснившиеся пятна на карманах, воротнике и даже рукавах

Внимательность и быстрая реакция - важные составляющие успешного удаления залоснившихся пятен.

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Как можно удалить лоснящиеся пятна / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Залоснившиеся пятна на одежде могут стать настоящей головной болью, особенно если они находятся на вашей любимой куртке или пуховике. Но не отчаивайтесь, существует несколько проверенных способов, которые помогут вам восстановить чистоту и свежесть вашей одежды.

Чем можно удалить залоснившиеся места на одежде?

Уксус и сода. Создайте пасту, смешав уксус и соду в равных пропорциях. Нанесите ее на пятно и оставьте на несколько часов перед стиркой. Этот метод особенно хорошо работает с жирными пятнами. Стирка с преобразователями пятен. Выберите качественный стиральный порошок с преобразователями пятен и примените его в соответствии с инструкцией на упаковке. Это обычно помогает удалить даже засохшие загрязнения. Водородный пероксид. Нанесите небольшое количество водородного пероксида на пятно, оставьте на некоторое время, а затем тщательно промойте. Этот метод хорошо подходит для удаления крови и других органических пятен.

Как удалить засаленные места на куртке и пуховике?

Соль и спирт. Смешайте соль и спирт в равных частях, нанесите на пятно и аккуратно потрите. После этого стирка при низкой температуре поможет избавиться от остатков соли и спирта.

Смешайте соль и спирт в равных частях, нанесите на пятно и аккуратно потрите. После этого стирка при низкой температуре поможет избавиться от остатков соли и спирта. Мыло и вода. Натрите область с засохшими пятнами кусочком глицеринового мыла, затем тщательно промойте водой. Этот метод подходит для пуховых изделий.

Натрите область с засохшими пятнами кусочком глицеринового мыла, затем тщательно промойте водой. Этот метод подходит для пуховых изделий. Профессиональная химчистка. Если все остальные способы не принесли результатов или у вас есть сомнения, доверьтесь профессионалам. Химчистка может помочь вам вернуть вашей одежде первозданный вид.

Важно! Перед использованием любого из этих методов лучше провести тест на незаметном участке ткани, чтобы убедиться, что они не повредят вашу одежду.

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