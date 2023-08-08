Как выбрать спелый и сладкий арбуз прямо возле прилавка: 5 проверенных способов

Лето - время сочных и сладких арбузов, которые радуют нас своим освежающим вкусом. Но как правильно выбрать спелый сладкий арбуз?
Для этого нужно знать несколько полезных советов и проверенных методов, которые помогут сделать правильный выбор.
Оцените внешний вид
Первое, на что стоит обратить внимание при выборе арбуза - его внешний вид. Идеальный спелый арбуз должен быть крупным, равномерно окрашенным и иметь яркую насыщенную зеленую или темно-зеленую кожу без видимых повреждений или трещин. Также обратите внимание на пятно, оставленное от приземления - оно должно быть кремового или желтого цвета, что указывает на то, что арбуз достаточно спелый.
Как понять что арбуз спелый и вкусный?
Постучите по поверхности арбуза. Звук должен быть глухим и глубоким. Если звук звенит или пустой, возможно, арбуз еще не созрел.
Проверьте хвостик
Обратите внимание на хвостик арбуза. Он должен быть высохшим и завялым. Если хвостик зеленый или свежий, вероятно, арбуз еще не готов.
Оцените вес
Спелый арбуз обычно тяжелее своего размера. Поднимите арбуз и оцените его вес - если он тяжелый, это хороший знак.
Как проверить арбуз сладкий или нет?
Обратите внимание на аромат арбуза. Спелый арбуз должен иметь сладкий и приятный запах. Если арбуз пахнет слабо или без запаха, возможно, он еще не созрел.
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