Как защититься от радиации в домашних условиях – что делать в первые часы

Как защититься от радиации / ua.depositphotos.com/

В условиях военного положения, когда под прицелом вражеского оружия оказываются важные объекты, важно знать, как реагировать, в случае радиационной аварии. Что нужно делать, чтобы спастись от радиации и нужно ли дополнительно принимать таблетки, расскажет Главред.

Какие области Украины могут находиться в зоне повышенного риска, читайте в материале: Угроза катастрофы на ЗАЭС: появилась карта, какие области накроет радиационная туча.

Радиационное облучение может вызывать острую лучевую болезнь и провоцировать развитие раковых опухолей. Первыми симптомами острой лучевой болезни могут быть:

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тошнота и рвота;

горький привкус во рту;

головная боль и сонливость;

покраснение или синюшность кожных покровов;

боль в животе;

нарушение координации движений;

выпадение волос;

кровотечение из носа.

Что делать при радиации – алгоритм действий

При радиационной аварии необходимо следить за официальными источниками информации – местных властей, полиции, ГСЧС. Нужно выполнять все указания местных властей. Помимо этого необходимо:

Оставаться дома, плотно закрыв окна и двери. Находиться нужно в средине помещения, как можно дальше от окон, стен и крыши.

Выключить все системы вентиляции – кондиционер или обогреватель.

Снять верхний слой ожежды и поместить его в герметичный пакет. Принять душ и переодеться.

Нужно пить только бутилированную воду, до сообщения местных властей о безопасности водопроводной воды.

Еду храните в холодильнике в герметичных контейнерах. Протирайте их перед тем, как открыть.

Важно: выходить на улицу нужно только в случае крайней необходимости. Для этого нужно защитить органы дыхания респиратором, глаза – защитной маской. Надевайте резиновые перчатки и сапоги. По возвращении эти вещи необходимо поместить в герметичный пакет для дальнейшей утилизации. После улицы нужно принять душ и помыть голову.

Что нужно принимать от радиации – нужны ли таблетки

В первые часы после аварии на радиационном объекте важно защитить организм от опасного облучения. Первый удар принимает на себя щитовидная железа – радиоактивный элемент распада ядерного топлива йод 131 может накапливаться в организме, вызывая различные заболевания. Употребление таблеток йодида калия помогает блокировать поглощение щитовидной железой радиоактивных элементов йода.

В Министерстве здравоохраниния подчеркивают, о важности йодной профилактики во время радиационной аварии. Таблетки калия йодида защищают щитовидную железу. Однако они не станут оберегом от влияния радиации. Наилучшая защита от радиации это оставаться в укрытии и выполнять указания местных властей.

Оптимально принимать препарат йода для профилактики не позже 6 часов после продвижения радиационной тучи.

Таблетки йодида калия нужно принимать один раз в расчете на возраст:

до 1 месяца – 16 мг;

от 1 месяца до 3 лет – 32 мг;

3-12 лет – 62,5 мг;

13-40 лет – 125 мг.

Важно: людям после 40 лет таблетки йода не назначают. Для беременных и кормящих женщин разовая доза составляет 125 мг. Использование раствора йода будет неэффективным и может навредить здоровью. Таблетки йодида калия нужно принимать только после официального оповещения.

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