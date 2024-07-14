Хоть маникюрные, хоть канцелярские: как заточить ножницы в домашних условиях

Даже самые острые ножницы со временем тупеют, но заточить их можно в домашних условиях.

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Как заточить ножницы / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, скриншот YouTube

Мало что так раздражает, как попытка разрезать что-то тупыми ножницами. Это приводит к не только потери нервных клеток, но почти материала, который вы питаетесь разрезать.

Даже самые острые ножницы со временем тупеют, но заточить их можно в домашних условиях, да и без специальных заточек, пишет Tips and Tricks.

Как заточить ножницы алюминиевой фольгой

Все, что вам нужно для этого - алюминиевая фольга, которая есть почти у каждого кухне. Оторвите кусок фольги и сложите его несколько раз, чтобы получилось шесть-восемь слоев.

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Возьмите ножницы и прорежьте ими сложенную пару раз алюминиевую фольгу. Вы заметите, что ножницы вдруг стали намного острее. Повторите эту процедуру несколько раз.

Как заточить ножницы наждачной бумагой

Если у вас завалялся дома кусок мелкой наждачной бумаги, то можно использовать ее. Для этого пару раз прорежьте ножницами наждачную бумагу, следя за тем, чтобы шлифовальная сторона была обращена вниз. Это также поможет вам наточить ножницы.

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