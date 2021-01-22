Как завязать бант: лучшие способы

Возможно, это самый простой бант, который вы когда-либо делали/Pixabay

Как только вы научитесь идеально упаковывать подарок, вам понадобится праздничный подарочный бант, чтобы завершить образ.

К счастью, вам не нужно опустошать свой кошелек, чтобы запастись дорогими луками, купленными в магазине - на самом деле проще (и намного дешевле) сделать бант самостоятельно дома.

Главред собрал лучшие уроки по использованию ленты, чтобы помочь вам каждый раз делать идеальный лук для подарка. Освоив эти пять простых техник изготовления, ваши дары всегда будут выделяться среди толпы или под елкой. Оборачиваете ли вы рождественские подарки для семьи или украшаете праздничный подарок, этим практическим методам легко научиться.

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Для начала возьмите свои лучшие ножницы и совершите набег на ящик для лент.

Как красиво завязать бант?

Возможно, это самый простой бант, который вы когда-либо делали. Наше руководство позволяет легко научиться завязывать бант, который выглядит так, как будто он был доставлен прямо из пункта упаковки подарков универмага. Все, что вам нужно, - это широкая лента и ножницы - мы расскажем вам обо всем остальном!

Как сделать классический бант:

Отрежьте 40 см ленты.

Сформируйте две большие петли.

Перекрестите правую петлю над левой и проведите левую петлю снизу и сквозь нее.

Туго затяните петли.

Необходимые материалы:

Лента на ваш выбор

Линейка при желании

Ножницы

Бант-розетка

Бант-розетка (также известный как бантик с помпонами) выглядит устрашающе из-за количества петель, но на самом деле его довольно просто создать. Используйте простую схему складывания ленты, чтобы сделать ровные петли по всей длине.

Подарочный бант

Это творение из бумаги выглядит как всеми любимый подарочный бант из магазина. Наши простые инструкции покажут вам, как сделать рождественский бант из бумаги с рисунком, оберточной бумаги или даже ленты! Наша простая техника складывания поможет вам сделать и сложить петли, которые легко складываются в великолепный подарочный бант, который вы можете сделать менее чем за минуту.

Это, пожалуй, самый легкий и быстрый бант для декорирования подарка.