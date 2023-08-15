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Когда в дереве обнаружили повреждение ствола: как заделать дупло в дереве

Дмитрий Видоменко
15 августа 2023, 16:19 обновлено 15 августа, 16:19
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Всякий садовод и огородник рано или поздно сталкивается с проблемой и задумывается: "Чем можно заделать дупло?". Главред решил тоже обсудить тему.
Дупло
Дупло – настоящая родовая болезнь плодовых деревьев / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Есть множество видов механических повреждений, которые наносятся в период жизни дерева ‒ особенно те, которые не были вовремя закрашены или замазаны. Это могут быть, к примеру, разломы дерева, которые возникают в результате отхождения скелетных ветвей под острым углом; травмы после неправильной обрезки (если срезают ветку с оставлением пенька) ‒ в результате получаются повреждения, задиры коры, морозобои.

Как заделать дупло в дереве

По мере отмирания верхнего слоя клеток раны открывается доступ к древесине. Под воздействием влаги она размокает и служит хорошим субстратом для размножения микроорганизмов, которые участвуют в дальнейшем разрушении гораздо более глубоких слоев.

Дупло – настоящая родовая болезнь плодовых деревьев. Дело в том, что дуплистые деревья отличаются слабым ростом и плодоношением, теряют прочность ствола и могут сломаться под тяжестью урожая либо от сильного ветра.

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Глубокие дупла небольшого диаметра можно забить деревянной пробкой и сверху покрыть садовой замазкой.

Также очень важно предотвратить попадание влаги в дупло и по-максимуму уменьшить гнилостные процессы древесины. Лечение дупла в данном случае можно провести постепенно, в два этапа. Затем стоит зачистить от отмершей древесины полость дупла, а потом ‒ продезинфицировать фунгицидом.

Далее стоит изолировать дупло от попадания осадков ‒ к примеру, с помощью полиэтилена или рубероида. А заполнение и пломбирование, собственно, дупла перенести на осень.

Дупло

Заделка дупла монтажной пеной

Монтажная пена – довольно универсальная вещь, которая очень часто используется для того, чтобы заделывать различные щели и отверстий. Она хорошо подойдет и для того, чтобы пломбу переместить и в дупло дерева.

Стандартно процедуру проводят так:

  • очистить место повреждения;
  • края зачистить и обработать садовым варом;
  • залить монтажной пеной и подождать, пока не засохнет;
  • когда пена затвердеет, то ее края нужно срезать и замазать краской.

Как заделать дупло глиной

При помощи глины можно довольно просто замазать повреждение дерева. Кроме того, в смесь хорошо бы добавить немного олифы и навоза. Также важно рассчитать правильно консистенцию и не сделать ее состав слишком густым ‒ для того, чтобы не появились трещины. А уже после замазывания потребуется приложить марлевый обрез ‒ до полного высыхания, чтобы не появлялись трещины. После окончательного высыхания нужно замазать садовым варом и краской.

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