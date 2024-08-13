Лучший метод хранения огурцов: будут свежими до 19 дней

Огурцы - популярный овощ в доме благодаря своей универсальности: это идеальное дополнение к салатам, смузи и сэндвичам. Желая выяснить, как лучше хранить огурцы, Энн Тейлор Питтман из The Kitchn опробовала множество способов хранения.
Среди них было хранение огурцов в развернутом виде в дверце холодильника и, как ни странно, в пластиковом пакете с ложкой внутри холодильника, пишет Express.
Однако один способ хранения из девяти опробованных - оказался лучшим, благодаря чему огурец оставался свежим до 19 дней.
Для хранения огурцов использовалось бумажное полотенце и пакет с замком-молнией, которому была присвоена оценка 10 из 10.
Что нужно знать об Express.co.uk
Express.co.uk - британский таблоид, который является цифровым подразделением Daily Express и Sunday Express - одного из самых известных и надежных британских новостных брендов.
С 1900 года Express предоставляет миллионам читателей информированное освещение самых важных мировых событий как в печатном виде, так и в режиме онлайн.
Как говорят в издании, они каждый день стараются предоставить читателям самую лучшую журналистику, информировать и развлекать.
"По этому методу нужно завернуть каждый огурец по отдельности в бумажное полотенце, положить их вместе в пакет с zip-замком, запечатать пакет и хранить в холодильнике", - отметила эксперт.
Для хранения огурцов она выбрала верхнюю полку в холодильнике, подробно описав процесс.
"На восьмой день на внутренних стенках пакета появился заметный конденсат, что меня обеспокоило. Бумажные полотенца были влажными, но огурцы были в первозданном виде", - отметила она.
Для самых крепких огурцов Питтман отметила, что английский и персидский огурцы хранились дольше по сравнению с традиционными толстокожими огурцами и огурцами для маринования.
"На 15-й день у обычного огурца и огурца для засолки на концах появились мягкие пятна, но английский и персидский огурцы были по-прежнему идеальны. На 16-й день обычный и маринованный огурец были уже слишком далеко - увядшие, с мягкими пятнами и немного склизкие".
Однако английские и персидские огурцы оставались свежими еще три дня, а это значит, что при правильном хранении они могут пролежать до 19 дней.
Вам может быть интересно:
- Огурцы, как в McDonald’s - секретный рецепт раскрыт
- Почему огурцы растут кривые и что с этим делать
- Самые опасные болезни огурцов: копеечное средство спасет весь урожай
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред