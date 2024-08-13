Лучший метод хранения огурцов: будут свежими до 19 дней

Однако один способ хранения из девяти опробованных - оказался лучшим.

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Как хранить огурцы / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Огурцы - популярный овощ в доме благодаря своей универсальности: это идеальное дополнение к салатам, смузи и сэндвичам. Желая выяснить, как лучше хранить огурцы, Энн Тейлор Питтман из The Kitchn опробовала множество способов хранения.

Среди них было хранение огурцов в развернутом виде в дверце холодильника и, как ни странно, в пластиковом пакете с ложкой внутри холодильника, пишет Express.

Однако один способ хранения из девяти опробованных - оказался лучшим, благодаря чему огурец оставался свежим до 19 дней.

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Для хранения огурцов использовалось бумажное полотенце и пакет с замком-молнией, которому была присвоена оценка 10 из 10.

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"По этому методу нужно завернуть каждый огурец по отдельности в бумажное полотенце, положить их вместе в пакет с zip-замком, запечатать пакет и хранить в холодильнике", - отметила эксперт.

Для хранения огурцов она выбрала верхнюю полку в холодильнике, подробно описав процесс.

"На восьмой день на внутренних стенках пакета появился заметный конденсат, что меня обеспокоило. Бумажные полотенца были влажными, но огурцы были в первозданном виде", - отметила она.

Как долго хранятся овощи и фрукты в холодильнике инфографика / Главред

Для самых крепких огурцов Питтман отметила, что английский и персидский огурцы хранились дольше по сравнению с традиционными толстокожими огурцами и огурцами для маринования.

"На 15-й день у обычного огурца и огурца для засолки на концах появились мягкие пятна, но английский и персидский огурцы были по-прежнему идеальны. На 16-й день обычный и маринованный огурец были уже слишком далеко - увядшие, с мягкими пятнами и немного склизкие".

Однако английские и персидские огурцы оставались свежими еще три дня, а это значит, что при правильном хранении они могут пролежать до 19 дней.

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