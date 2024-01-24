Можно не ломать ногти: как найти край скотча легко и быстро

Этот простой лайфхак экономит ваше время и нервы.

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Как найти конец от скотча / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Все мы сталкивались с ситуацией, когда скотч нужно использовать здесь и сейчас, но конец ленты никак не нащупать. Существует простой и эффективный способ, который позволит вам легко и точно найти край липкой ленты.

Прозрачная клейкая лента, изобретенная американцем Ричардом Дрю в 1930 году, стала неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Однако, многие до сих пор сталкиваются с проблемой поиска начала ленты, что замедляет и усложняет их рабочие процессы.

Как найти край скотча легко и быстро

Забудьте о сгибании и обрезке концов! Просто используйте пластиковую скрепку, зубочистку, спичку или монетку, чтобы подложить под начало скотча. Этот маленький хитрый прием сделает ваши трудности в поиске края ленты в прошлом.

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Просто приложите выбранный предмет к началу ленты, и вы сразу почувствуете, где находится край. Теперь вам не нужно будет беспокоиться о том, как найти стартовую точку – она всегда будет легкодоступной.

Как найти конец от скотча: другие методы

Быстро найти край у скотча помогут простой карандаш, маркер или фломастер черного или темного цвета. Проведите грифелем карандаша или маркером по поверхности скотча. Так места стыка вы найдете мгновенно, потому что оно потемнеет, поскольку частицы графита прилипнут к остаткам клейкого вещества на линии отрыва. После чего следует просто подцепить скотч.

Возьмите немного муки, толченого мела, соды или другого порошка. Опустите палец в муку и проведите им по рулону. Край скотча можно будет заметить по белой линии, как и с предыдущим способом. Мука скопится на месте стыка

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