Настоящую видно сразу: как проверить икру на натуральность

Вы узнаете:
- Как выбрать качественную красную икру в магазине
- Как проверить икру в домашних условиях
Красная икра – деликатес, который пользуется большой популярностью. Однако, из-за высокой стоимости, на рынке встречается немало подделок. Чтобы не испортить праздничный стол и не потратить деньги впустую, важно знать, как отличить настоящую красную икру от подделки.
Главред расскажет о нескольких проверенных способах.
Как выбрать качественную красную икру в магазине
Обратите внимание на упаковку: Качественная икра чаще всего упаковывается в стеклянные банки. Это позволяет визуально оценить продукт. Жестяные банки могут вызывать окисление металла и влиять на вкус икры, пишут эксперты сайта Рыбки.
Изучите этикетку: На этикетке должны быть указаны: производитель, сорт икры, дата вылова и фасовки, состав. Отсутствие какой-либо информации или наличие консерванта уротропин (в России запрещен) должно насторожить.
Осмотрите икру: Настоящая икра имеет ровную рассыпчатую структуру, икринки целые и одинакового размера. Обратите внимание на цвет: он должен быть естественным, без белесых пятен.
Проверьте крышку банки: Крышка должна быть плотно прилегать и не иметь вмятин. Маркировка на крышке должна быть четкой и не стираться.
Как проверить икру в домашних условиях
Тест с кипятком: Поместите несколько икринок в горячую воду. Настоящая икра свернется и побелеет, а подделка растворится или останется неизменной.
Визуальный осмотр икринки: Под оболочкой натуральной икринки можно разглядеть маленькое темное пятнышко – зародыш рыбы.
Дополнительные советы:
Хранение: Настоящая красная икра хранится при температуре не выше -18°C в герметичной упаковке.
Цена: Слишком низкая цена может говорить о низком качестве продукта.
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