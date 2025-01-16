Настоящую видно сразу: как проверить икру на натуральность

Главред расскажет о нескольких проверенных способах.

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Как проверить икру на натуральность / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Как выбрать качественную красную икру в магазине

Как проверить икру в домашних условиях

Красная икра – деликатес, который пользуется большой популярностью. Однако, из-за высокой стоимости, на рынке встречается немало подделок. Чтобы не испортить праздничный стол и не потратить деньги впустую, важно знать, как отличить настоящую красную икру от подделки.

Главред расскажет о нескольких проверенных способах.

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Как выбрать качественную красную икру в магазине

Обратите внимание на упаковку: Качественная икра чаще всего упаковывается в стеклянные банки. Это позволяет визуально оценить продукт. Жестяные банки могут вызывать окисление металла и влиять на вкус икры, пишут эксперты сайта Рыбки.

Изучите этикетку: На этикетке должны быть указаны: производитель, сорт икры, дата вылова и фасовки, состав. Отсутствие какой-либо информации или наличие консерванта уротропин (в России запрещен) должно насторожить.

Осмотрите икру: Настоящая икра имеет ровную рассыпчатую структуру, икринки целые и одинакового размера. Обратите внимание на цвет: он должен быть естественным, без белесых пятен.

Проверьте крышку банки: Крышка должна быть плотно прилегать и не иметь вмятин. Маркировка на крышке должна быть четкой и не стираться.

Как проверить икру в домашних условиях

Тест с кипятком: Поместите несколько икринок в горячую воду. Настоящая икра свернется и побелеет, а подделка растворится или останется неизменной.

Визуальный осмотр икринки: Под оболочкой натуральной икринки можно разглядеть маленькое темное пятнышко – зародыш рыбы.

Дополнительные советы:

Хранение: Настоящая красная икра хранится при температуре не выше -18°C в герметичной упаковке.

Цена: Слишком низкая цена может говорить о низком качестве продукта.

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