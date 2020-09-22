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Названы главные ошибки при стирке, которые портят вашу одежду

22 сентября 2020, 19:21

Всегда избегайте этих распространенных ошибок при стирке

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Всегда избегайте этих распространенных ошибок при стирке/Pixabay

Стирка - это больше, чем просто бросание одежды в стиральную машину и вытаскивать ее, когда она чистая. Это требует надлежащей подготовительной работы, дозировки моющего средства и очистки, чтобы ткань (а также стиральная машина и сушилка) оставалась в отличном состоянии.

Если вы не будете осторожны, некоторые ошибки при стирке могут повредить вашу одежду и повлиять на эффективность стиральной машины. Чтобы избежать этих проблем, обязательно следуйте рекомендациям по стирке и сушке при каждой загрузке.

И всегда избегайте этих распространенных ошибок при стирке, чтобы каждый раз добиваться наилучшего очищения.

1. Вы используете слишком много стирального порошка

Может показаться, что использование большего количества моющего средства поможет очистить вашу одежду, но на самом деле все наоборот. Добавление слишком большого количества моющего средства может привести к образованию дополнительной пены, которая не смывается с одежды полностью, оставляя липкий осадок, который привлекает больше грязи, пыли и бактерий. При дозировании моющего средства в чашку обращайте особое внимание на линию наполнения и используйте только то количество, которое рекомендовано для вашего размера загрузки белья.

2. Вы не сортируете белье по материалу

Вероятно, вы знаете, что светлую одежду следует стирать отдельно от темной, но также неплохо отсортировать вещи по материалу. Отделите более тяжелые вещи, такие как джинсы и свитера, от легких блузок и классических рубашек, чтобы предотвратить истирание и повреждение более тонких тканей. Всегда стирайте полотенца, постельное белье и другие объемные предметы отдельно от одежды. Группирование вещей по тканям также поможет вашему белью высохнуть равномерно, так как тяжелые вещи сушатся дольше. Чтобы избежать образования пуха свитера на классических брюках, можно также отсортировать белье по предметам, сбрасывающим ворс, и по тем, которые его притягивают.

3. Вы не застегиваете молнию перед стиркой

У застежек-молний есть неровные зубцы, которые могут зацепить другие ткани в стиральной машине. Чтобы не повредить другую одежду, перед стиркой застегните все молнии. Также следует застегивать застежки на бюстгальтерах и других предметах, чтобы избежать повреждений.

4. Перед стиркой застегиваете рубашки

В отличие от вещей на молнии, рубашки на пуговицах при стирке следует оставлять расстегнутыми. Это защищает петли от разрывов и предохраняет нити пуговиц от растягивания и ослабления во время стирки. И не забудьте также расстегнуть пуговицы на рукавах или воротниках рубашки.

5. После стирки вы закрываете дверцу машинки

Стиральные машины с фронтальной загрузкой печально известны тем, что улавливают влагу и бактерии вокруг двери, что может привести к появлению плесени и неприятных запахов. Чтобы в стиральной машине не было бактерий и запахов, оставляйте дверцу открытой после каждого цикла стирки, чтобы поверхность высохла. Вы можете закрыть его снова через несколько часов или когда резиновое уплотнение и барабан стиральной машины станут совершенно сухими.

6. Вы забыли убрать ворс из сушилки

Скопление ворса в сушилке может стать причиной серьезной опасности возгорания. После каждой загрузки белья снимайте сетку или фильтр для ворса и используйте щетку для удаления как можно большего количества ворса. Также важно регулярно чистить полость, в которой находится фильтр для ворса. В этой области может находиться дополнительный ворс, который блокирует поток воздуха и мешает вашей сушильной машине работать максимально эффективно.

Используйте длинную тонкую щетку, чтобы очищать область от ворса каждые несколько месяцев или по мере необходимости. Кроме того, ежегодно проверяйте канал осушителя, чтобы убедиться, что он не забит. Чтобы очистить воздуховод, отсоедините шланг от задней части сушилки и удалите ворсинки и налет.

7. Вы не регулярно чистите стиральную машину

Ваша стиральная машина очищает вашу одежду и постельное белье, но и саму машину тоже иногда нужно мыть. Грязь от грязного белья, остатки моющего средства, отложения жесткой воды, а также плесень или грибок могут со временем накапливаться внутри стиральной машины.

Для очистки стиральной машины используйте цикл самоочистки или пустой цикл горячей воды с уксусом вместо моющего средства. Обязательно протрите крышку и резиновую прокладку, так как в них может скапливаться влага и бактерии, что может привести к появлению запаха плесени.

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