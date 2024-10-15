Не станет зеленым и вялым: как правильно хранить картофель на кухне

Если у вас нет погреба, то это небольшая проблема.

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Как правильно хранить картофель на кухне / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Картофель - самый популярный овощ в Украине и вы можете сохранить его свежим гораздо дольше, если будете держать его в правильном месте на кухне.

Кира Симпсон, эксперт и основательница The Green Hub Online, поделилась, что картофель будет оставаться "свежим и ароматным как можно дольше", если держать его вдали от солнечного света и экстремально низких температур, пишет express.

"Лучше всего хранить картофель в прохладном, темном месте, например в кладовке, или в любом сухом и хорошо проветриваемом помещении. Солнечный свет активизирует выработку хлорофилла в картофеле, из-за чего он становится зеленым. В идеале картофель следует хранить при температуре немного ниже комнатной - достаточно прохладно, чтобы замедлить прорастание и предотвратить гниение, но не настолько холодно, чтобы крахмал превратился в сахар и сделал картофель сладким на вкус", - пояснила эксперт.

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Самая важная причина хранить картофель вне холодильника заключается в том, говорит эксперт, что высокое содержание сахара может превратиться в ациламид во время приготовления, а это вредное химическое вещество, которое может увеличить риск развития рака.

Что такое Daily Express Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании. Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.

"Когда речь заходит о хранении картофеля, у вас есть несколько вариантов, которые помогут продлить его жизнь. Вы можете держать его в коробке или миске в кладовке или хранить в бумажном или тканевом пакете, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. Лучше избегать пластиковых пакетов, так как они могут задерживать влагу и ускорять порчу картофеля. Храните картофель в корзине или ящике с хорошей вентиляцией", - советует эксперт.

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После хранения картофеля убедитесь, что он находится вдали от лука, так как эти овощи выделяют газ, из-за которого картофель начинает становиться кашеобразным.

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