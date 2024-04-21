Не стоит выбрасывать вчерашнее картофельное пюре: какие 3 блюда можно из него приготовить

Что можно сделать из картофельного пюре? Есть несколько замечательных рецептов, которые помогут обновить всем известное блюдо и сделать его еще вкуснее.

https://glavred.info/lifehack/ne-stoit-vybrasyvat-vcherashnee-kartofelnoe-pyure-kakie-3-blyuda-mozhno-iz-nego-prigotovit-10559477.html Ссылка скопирована

Что можно сделать из картофельного пюре/ коллаж: Главред, фото: скрин

Если в холодильнике осталось картофельное пюре, которое не успели доесть во время предыдущей трапезы, не стоит спешить его выбрасывать. Часто бывает так, что второй раз это блюдо уже никто не хочет есть, и когда пюре постоит в холодильнике какое-то время, его ждет путь на помойку. Однако есть несколько замечательных вариантов, что можно приготовить из вчерашнего картофельного пюре. Таким образом можно всех удивить новым вкусным блюдом и сэкономить продукты и время.

1. Котлетки из картофельного пюре

Нужно поджарить на сливочном масле мелко нарезанную луковицу среднего размера. Обжаривать нужно до легкой золотистости. Добавить нарезанные кубиками сосиски (в целом можно использовать любые сосиски, сардельки, копченую или вареную колбасу) и жарить еще 2-3 минуты.

Измельчить 3 зубчика чеснока, мелко порезать зелень укропа. Добавить чеснок и укроп к картофельному пюре. Посолить и поперчить по вкусу. Вбить два яйца и хорошо перемешать. После этого добавить поджаренные сосиски с луком и снова хорошо перемешать. Добавить 2 столовые ложки муки и снова перемешать. Сформировать из этой смеси котлетки и обжарить на растительном масле до золотистой корочки. Подавать лучше всего со сметаной.

2. Картофельные оладьи

В небольшое количество пюре вбить яйцо и чуть меньше столовой ложки муки. Столовой ложкой выложить на немного разогретую сковородку с маслом. Обжаривать с двух сторон. Подавать горячими со сметаной.

3. Картофельная запеканка

Лук нарезать и обжарить до мягкости. Добавить фарш, посолить, поперчить и жарить до готовности. Обжаренный фарш перебить блендером.

В разъемную форму выложить пюре - примерно две третьих части от всего количества, которое есть. Далее выложить фарш и сверху пюре, которое осталось. Хорошо разровнять верхний слой пюре и сверху помазать сметаной. Выпекать при температуре 180 градусов 45-50 минут до румяной корочки. После выпекания дать запеканке немного остыть, открыть форму и достать готовое блюдо.

Смотрите три лучших рецепта картофеля - пюре, жареная и конфи - от украинского повара Евгения Клопотенко:

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред