Почему нельзя промывать макароны: секрет, который знают не все

Стоит узнать о некоторых нюансах, которые помогут сделать блюдо еще вкуснее.

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Почему нельзя промывать макароны/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Макароны пользуются большой популярностью среди хозяек и хозяев из-за легкости их приготовления. Быстрота приготовления такого продукта сделала его незаменимым в ряде популярных рецептов. Макароны прочно закрепились в меню не только многих семей, но и элитных ресторанов.

Но при приготовлении этого продукта многие допускают серьезную ошибку, даже не догадываясь об этом. Довольно много людей не знают о том, почему нельзя промывать макароны после варки.

Дело в том, что крахмал, который есть на поверхности макарон, поможет лучше впитаться соусу, который вы будете использовать. Если же промыть макароны после варки, то они потеряют часть своего вкуса, а соус по ним просто будет стекать.

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Однако не всё так просто. Если углубиться в вопрос, то мы узнаем, что не всегда причины только такие. Например, причина того, почему итальянцы не промывают макароны, в виде самого продукта. Итальянцы используют преимущественно макароны из твердых сортов пшеницы, в которой практически нет крахмала. Поэтому и у них нет необходимости промывать готовый продукт. Если же для приготовления используются макароны из более дешевых сортов пшеницы, то в продукте будет больше крахмала.

Также стоит учитывать, собираетесь ли вы съесть макароны сразу после приготовления, или вы их будете есть, например, на следующий день, и для этого они будут стоять какое-то время в холодильнике. Если вы съедите их сразу, то можно их не промывать. Если же они какое-то время будут стоять до следующего употребления пищи, то лучше их промыть. Ведь уже снятые с плиты макароны продолжают вариться еще некоторое время под действием тепла, которое еще сохраняется в них внутри.

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