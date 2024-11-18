Результат впечатляющий: женщина раскрыла три ингредиента, которые уничтожат грязь на окнах

Моющее средство для окон можно сделать собственноручно, ведь оно будет эффективно удалять грязь.

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Как мыть окна без разводов / коллаж: Главред, фото: pexels

Вы узнаете:

Как приготовить моющее средство для окон.

Почему необходимо вытирать окна только тканью из микрофибры

Солнечные лучи положительно влияют на ваше здоровье и настроение, поэтому стоит тщательно очистить окна, чтобы наслаждаться красотой и чистотой. Однако стоит правильно мыть окна, чтобы не оставалось пятен и разводов на них.

Исследователи говорят, что солнечный свет может серьезно улучшить ваше самочувствие, поэтому не позволяйте грязному стеклу притупить его блеск. Профессионалы поделились методами и инструментами, которые нужны для идеальной уборки окон, говорится в материале Mirror.

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"Возьмите мягкое полотенце или ткань из микрофибры, средство для чистки стекла на основе уксуса и небольшой ракель и вы готовы к работе", - советует Кэти Кохон, главный специалист по уборке Two Maids.

Как сделать моющее средство для окон

Сделать раствор для мытья окон с уксусом можно самостоятельно. Для этого стоит смешать две части воды с одной частью белого уксуса в бутылке с распылителем и вуаля - у вас есть собственное домашнее средство для мытья окон.

Также можно смешать теплую воду с несколькими каплями мыльного средства, если вам больше нравится такой метод.

Как приготовить средство для чистки / Инфографика: Главред

Какое средство лучше всего для мытья окон

Если вы предпочитаете товары из магазина, то также стоит выбирать моющие средства на основе уксуса, чтобы предотвратить любые повреждения или пятна на шторах или портьерах.

Стоит избегать средств для чистки стекла, которые содержат аммиак или спирт, поскольку они могут оставить полосы или легкие пленки на стекле, которые со временем притягивают больше пыли. Экологически чистые средства для чистки стекла на растительной основе справляются с пятнами и оставляют поверхность без полос.

Как эффективно помыть окна без разводов

Лучший способ помыть окна - это правильно выбрать ткань, которой протирать окна. Специалисты считают, что лучше всего подойдет тряпка из микрофибры, тогда окна не будут иметь разводов после мытья.

Ракели - это специальная щетка для окон, которая поможет эффективно вымыть окна. Если на окне осталось много воды, тогда не стоит спешить вытирать ее салфетками, а осторожно использовать ракели. Для наружных окон имейте под рукой веник, если на оконной раме останется паутина или палки, которые нужно убрать.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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