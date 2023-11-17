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Сэкономит время и деньги: как вырастить розмарин из магазинной веточки

Анна Ярославская
17 ноября 2023, 11:25
Розмарин идеально сочетается с множеством блюд. Чтобы каждый раз не бегать в магазин, стоит вырастить его в горшке на подоконнике.
Розмарин
Как вырастить розмарин в горшке / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Розмарин - одна из самых популярных приправ, которая многие блюда сделает более вкусными и ароматными. Если вам не хочется каждый раз отправляться в магазин, то можно попробовать вырастить розмарин дома, тогда приправа всегда будет под рукой.

Розмарин - польза и вред

Розмарин имеет другое название - "морская роса" или "морская свежесть". Точнее именно так это слово переводится с латыни. Такое название приправа получила не просто так - розмарин обладает насыщенным и благородным ароматом. Он свежий, приятный, немного сладковатый. В нем гармонично сочетаются нотки цитрусовых, камфоры, эвкалипта и хвои.

Розмарин идеально подходит для блюд из рыбы и овощей. Также используется с мясом, дополняет салаты, закуски, супы, соусы, мясные фарши, пиццу, блюда из картофеля, фасоли и гороха.

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Иногда веточку розмарина кладут в напитки (ликеры, вино, водку, пунш, грог и пиво). Специю также нередко добавляют в хлеб, выпечку и десерты.

Розмарин, картофель
Розмарин прекрасно дополняет блюда из картофеля / Фото: pixabay.com

Кстати, розмарин не только придает неповторимый вкус пище, но и приносит пользу для здоровья, так как содержит большое количество биологически активных компонентов.

В частности, розмарин способен улучшать память, снимает воспалительные процессы и болевые ощущения. Также стимулирует кровообращение, выводит из организма токсины и предотвращает преждевременное старение.

Употреблять розмарин можно не всем. Он противопоказан при аллергии на эту траву. Также розмарин нельзя применять при болезнях желудочно-кишечного тракта и повышенной кислотности желудка.

Как вырастить розмарин из ветки

Розмарин пригоден для выращивания в квартире. Причем прорастить можно даже веточку, купленную в магазине.

Розмарин
Куст розмарина можно вырастить из магазинной веточки / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Чтобы вырастить розмарин дома, купите упаковку зелёных веточек и выберите из них одну с наиболее пышной листвой.

С нижней части веточки нужно оборвать листья и обработать ее корневином. Срез ветки необходимо присыпать толчёным углём.

Розмарин
Как вырастить розмарин из ветки / скриншот

Далее веточку нужно опустить в стакан с дождевой или талой водой, растворив перед этим одну таблетку активированного угля.

Как прорастить веточку розмарина
Веточку розмарина нужно поставить в воду / скриншот

Чтобы создать тепличные условия, розмарин накрывают пакетиком и снизу подвязывают для герметичности.

Стакан должен стоять в тёплом месте. Воду нужно менять раз в три дня, каждый раз добавляя активированный уголь.

Через две недели должен появиться корешок.

Корешки появятся через две недели
Корешки появятся через две недели / скриншот

Розмарин - выращивание в горшке

Когда корень вырастет до 4 см, нужно сделать пересадку. Розмарин не очень прихотлив, поэтому подойдет обычный универсальный грунт.

Для пересадки розмарина понадобится ⅓ песка и три части земли. На дно вазона нужно положить дренаж.

Если использовать грунт с щелочным составом, это придаст розмарину неповторимый аромат.

Когда кустик станет достаточно пышным, его можно будет размножать.

Верхние веточки растения можно использовать, а растение тем временем будет продолжать расти.

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