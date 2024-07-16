Скрытая функция: для чего нужна щель между корпусом и подошвой утюга

Глажка может превратиться в бесконечную рутину, но есть один малоизвестный трюк, который может существенно облегчить эту задачу и сэкономить время.

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Для чего щель между корпусом и подошвой утюга - тайная функция / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Глажка - это задача, которую можно любить или ненавидеть, но нет лучшего способа сохранить вашу одежду без морщин.

Те, кто регулярно гладит, знают, что есть один предмет одежды, который может быть очень капризным - рубашки. Но, оказывается, у утюга есть скрытая функция, которая может сделать вашу жизнь намного проще, сообщает Express.

Вы замечали щель между корпусом утюга и металлической пластиной? Большая вероятность, что нет, но, очевидно, она помогает вам с самой сложной частью одежды - воротничком.

видео дня

В заметке на странице Today Years Old в X (ранее Twitter) было размещено короткое видео с подписью "Знали ли вы об этом?". Девятисекундный ролик рассказывает, для чего именно можно использовать эту часть бытового устройства.

В нем под заголовком "Для чего нужна щель утюга" показано, как кто-то указывает на конец утюга, а затем берется за воротник белой рубашки и просовывает между ними щель утюга. Затем они продолжают плавно перемещать прибор вверх и вниз по воротнику.

Смотрите видео о том, для чего нужна щель между корпусом утюга и железной пластиной:

Did y'all know this? pic.twitter.com/3Y6t2Mgfal - Today Years Old (@todayyearsoldig) July 3, 2024

Другой пример, на этот раз на футболке с круглым вырезом, демонстрирует, как воротник легко гладится с помощью того же удобного метода. Пост набрал около 300 000 просмотров.

Один пользователь, который почти никогда не гладит, ответил: "Я: *почти ничего не глажу* "О, я добавлю это в закладки".

Другой написал: "Не знал, для чего он предназначен, но всегда делал это, когда мне приходилось гладить".

Однако несколько зрителей поставили видео под сомнение, утверждая, что щель не предназначена для глажки воротничков.

"Вы растягиваете обычный воротник футболки, особенно если используете пар. Это не то, для чего она предназначена", - написал один из пользователей.

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