Солнце и верёвка портят полотенца: как правильно сушить белье на улице

Что происходит с тканью при сушке на воздухе? Эксперт объяснила, как убрать жесткость полотенец.

Как правильно сушить полотенца / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

Почему полотенца стают жесткими

Что такое метод "щелчка и встряхивания"

Как убрать жесткость полотенец

С приходом теплой погоды появляется чудесная возможность сушить полотенца на балконе или на улице. Там они сохнут быстро, но появляется другая проблема. Часто мы задаем себе вопрос: почему мои полотенца такие жёсткие после сушки на верёвке? Эксперты объяснили, в чем причина и как ее решить.

Ранее Главред писал, что сушка одежды в помещении без достаточного солнечного света и вентиляции может затянуться надолго, создавая идеальные условия для размножения бактерий. Эксперты назвали эффективный способ сушки.

Почему сушка на воздухе может сделать полотенца жесткими

По словам эксперта по уборке и стирке Мэри Гальярди, жесткость — это естественное явление, вызванное водородными связями между цепочками целлюлозных полимеров, из которых состоят хлопковые волокна. Хлопковые волокна набухают, когда впитывают воду во время стирки, в результате чего водородные связи разрываются. А по мере испарения влаги из полотенца во время сушки на воздухе водородные связи восстанавливаются между целлюлозными волокнами и внутри них, из-за чего полотенца становятся жесткими на ощупь, пишет Martha Stewart.

Чтобы предотвратить такое затвердевание, по возможности следует сушить полотенца на веревке в проветриваемом, слегка затененном месте, а не под прямыми солнечными лучами. Легкий ветерок естественным образом будет перемещать волокна во время сушки, предотвращая их затвердевание в одном положении. В то же время прямой интенсивный солнечный свет слишком быстро сушит полотенца и может привести к большей жесткости волокон.

Что делать, если полотенца стали жесткими после стирки

Кондиционеры для белья не следует использовать для смягчения полотенец. Они могут помешать полотенцу впитывать влагу, а недостаток влаги приведет к тому, что после сушки на веревке полотенце станет жестким и неудобным в использовании.

Как смягчить полотенца:

1. Замочите полотенца в уксусе. Это проверенный способ вернуть мягкость жестким полотенцам, которые уже были постираны. Этот метод также помогает полотенцам, которые стали жесткими после стирки в жесткой воде, поскольку уксус растворяет отложения карбоната кальция.

Поместите жесткие полотенца в барабан стиральной машины, добавьте одну чашку дистиллированного уксуса, а затем запустите полный цикл стирки с теплой водой.

После того, как вы достанете полотенца из стиральной машины, энергично встряхните каждое из них, прежде чем снова повесить. Запах уксуса полностью исчезнет во время полоскания.

Когда полотенца высохнут, они должны снова стать мягкими.

2. Установите смягчитель воды.

Если у вас жесткая вода, в обычную процедуру стирки следует включить жидкое моющее средство, которое уменьшает образование отложений карбоната кальция на поверхности волокон. По возможности установите смягчитель воды, чтобы улучшить качество воды в доме. Это приведет к тому, что полотенца станут мягче.

3. Метод промывки пищевой содой. Если полотенца не только стали жесткими, но и приобрели затхлый запах, отличным решением станет пищевая сода. Добавьте полстакана пищевой соды прямо в барабан вместе с жесткими полотенцами и запустите цикл стирки в теплой воде без моющего средства.

Пищевая сода имеет слегка щелочную реакцию, поэтому она устраняет запахи, смягчает воду во время стирки и расщепляет скопившиеся в волокнах остатки пищи. После этого нужно хорошенько встряхнуть каждое полотенце, вынув его из стиральной машины, — так, чтобы раздался резкий щелчок — и повесить сушиться в хорошо проветриваемом месте, желательно при легком ветерке.

Метод "Щелчок и встряхивание": как он работает

Перед тем как развесить каждое полотенце, возьмитесь за один конец и резко встряхните полотенце три-четыре раза. Таким образом вы разделите волокна. В противном они случае высохнут вместе.

Затем повесьте каждое полотенце так, чтобы короткий конец свисал примерно на 15 сантиметров над бельевой веревкой, и закрепите их прищепками для обеспечения максимальной циркуляции воздуха.

Через некоторое время снимите каждое полотенце и снова несколько раз "щелкните", а потом повесьте обратно.

Когда полотенца полностью высохнут, перед складыванием каждое из них следует энергично встряхнуть. Эти три серии встряхиваний имитируют вращение барабана сушилки и предотвращают затвердевание и сплющивание волокон.

Ранее Главред выяснил, как за семь минут высушить одежду. Этот лайфхак может быть полезен, поскольку иногда случаются моменты, когда надо быстро высушить любимую рубашку или футболку. Но батарея еще холодная, сушилки под рукой нет, утюг не спасает, а за окном - дождь и пасмурная погода.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

