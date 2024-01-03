Не торопитесь расставаться с вашей любимой кожаной обувью.

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Станут как новые: как убрать заломы на ботинках и сапогах / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Кожаная обувь – это не только стильный аксессуар, но и инвестиция в долговечность. Однако с течением времени на коже могут появляться нежелательные заломы.

Не торопитесь расставаться с вашими любимыми ботинками или сапогами – есть простой способ вернуть им первозданный вид без похода к мастеру по ремонту.

Кстати, ранее мы подробно рассказывали, как убрать заломы на кроссовках.

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Как убрать заломы на кожаной обуви феном?

Перед началом процесса вставьте внутрь обуви несколько газет, чтобы она удерживала форму. Это важно для того, чтобы процедура прошла максимально эффективно.

Установите фен на минимальную температуру воздуха. Направьте поток теплого воздуха на заломы обуви. Держите фен на безопасном расстоянии, чтобы избежать перегрева кожи. Когда кожа станет теплой и мягкой, аккуратно разровняйте заломы, используя руку или плоский предмет. Постарайтесь добиться равномерного распределения тепла по всей поверхности. Покройте обработанные места тонким слоем кожаного крема. Дайте ему высохнуть, чтобы закрепить результат. Этот шаг не только сохранит мягкость кожи, но и придаст ей блеск.

В результате этих простых манипуляций заломы на вашей кожаной обуви исчезнут, и вы сможете наслаждаться ею вновь. Это эффективное решение в домашних условиях, которое поможет вам сохранить стиль и комфорт вашей обуви.

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