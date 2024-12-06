Стиралка не потребуется: как удалить пятна с подушек за 30 минут

Из-за влаги и сырости на подушках могут появиться желтые или коричневые пятна. Избавиться от них можно очень легко.

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Как вывести пятна на подушке при помощи соды и лимона / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

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Почему на подушке появляются коричневые пятна

Как очистить подушки

Постельное белье обычно меняют как минимум раз в неделю, но вот о подушках часто забывают. Тем не менее на них могут скапливаться бактерии и образовываться некрасивые желтые пятна, если не уделять им должного внимания. Как вывести пятна на подушке, рассказал эксперт по стирке из компании Down and Feather Company Дэвид Смит.

Главред ранее писал, что будет, если долго не стирать постельное белье. Детальнее читайте в материале: Как часто нужно менять постельное белье, чтобы не "заработать" проблемы со здоровьем.

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Как избавиться от коричневых пятен на подушке

Подушки очень часто становятся грязными зимой из-за включенного отопления и как результат - повышенной влажности. Влага и сырость приведут к появлению желтых или коричневых пятен на наволочках, а подушки начнут желтеть. Кроме того, из-за грязных подушек в спальне может появиться неприятный запах, пишет Express.

Удалить эти пятна легко. Достаточно использовать простые кухонные средства, такие как лимонный сок и пищевая сода.

"Сделайте пасту из лимонного сока и пищевой соды, затем аккуратно вотрите ее в желтые пятна. Оставьте на 30 минут, затем тщательно прополощите и дайте подушке высохнуть", - посоветовал Смит.

Таким образом, все, что нужно сделать, это смешать лимонный сок и пищевую соду с небольшим количеством воды до образования пасты, а затем нанести ее на любые пятна на подушках.

Лимонный сок содержит лимонную кислоту, которая не только обладает антибактериальными свойствами, но и отлично справляется с удалением жирных пятен пота.

Пищевая сода — щелочь, поэтому при смешивании с лимонным соком и водой она легко удаляет пятна, а также поглощает запахи, поэтому после обработки ваши подушки будут иметь свежий запах.

Чтобы очистка была более тщательной, можно смешать пасту с водой и замочить подушки в тазике как минимум на 30 минут, чтобы раствор успел растворить пятна.

Если пятна остались, оставьте раствор на более длительное время.

По возможности подушки лучше сушить на улице, так как ультрафиолетовые лучи обладают естественным отбеливающим эффектом, который может убивать бактерии, а также расщеплять органические соединения, такие как пот.

"Солнечный свет может помочь естественным образом отбелить и освежить подушки. После обработки пятен или стирки повесьте подушки под прямые солнечные лучи, чтобы они высохли. Время от времени поворачивайте их для равномерного воздействия и убедитесь, что они полностью высохли", - поделился эксперт.

Напомним, ранее эксперты поделились, как почистить диван с тканевой обивкой.

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