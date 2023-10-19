Странно, но гениально: зачем люди замораживают памперс

Перед процедурой его нужно обязательно пропитать водой.
Подгузник - это изобретение, разработанное для малышей, которое спроектировано для надежного впитывания жидкости, но мало кто знает, что его можно использовать и не по назначению.
Этот лайфхак с подгузником поможет вам создать лед, который можно использовать в самодельном холодильнике.
Как создать ледяной холодильник из подгузника?
- Возьмите подгузник или подгузник-трусики.
- Осторожно разрежьте и извлеките полимерный пакет с поглощающим гелем, который находится внутри.
- Наполните полимерный пакет водой.
- Завяжите пакет и поместите его в морозилку на несколько часов.
- После замораживания вы получите очень холодный, почти ледяной подгузник, который долго тает и при этом не растекается.
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Несколько памперсов можно использовать, чтобы создать собственный мини-холодильник для переноса скоропортящихся продуктов. Также, это отличное решение для сохранения воды в холодном состоянии.
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