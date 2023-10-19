Странно, но гениально: зачем люди замораживают памперс

Перед процедурой его нужно обязательно пропитать водой.

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Зачем замораживать памперс / Коллаж Главред, фото: соцсети

Подгузник - это изобретение, разработанное для малышей, которое спроектировано для надежного впитывания жидкости, но мало кто знает, что его можно использовать и не по назначению.

Этот лайфхак с подгузником поможет вам создать лед, который можно использовать в самодельном холодильнике.

Как создать ледяной холодильник из подгузника?

Возьмите подгузник или подгузник-трусики. Осторожно разрежьте и извлеките полимерный пакет с поглощающим гелем, который находится внутри. Наполните полимерный пакет водой. Завяжите пакет и поместите его в морозилку на несколько часов. После замораживания вы получите очень холодный, почти ледяной подгузник, который долго тает и при этом не растекается.

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Несколько памперсов можно использовать, чтобы создать собственный мини-холодильник для переноса скоропортящихся продуктов. Также, это отличное решение для сохранения воды в холодном состоянии.

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