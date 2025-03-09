У плесени - ни единого шанса: 3 копеечных средства для борьбы с грибком

Используя простые и доступные методы можно предотвратить появление плесени без лишних затрат.

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Как предотвратить появление плесени / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот из видео в YouTube

Вы узнаете:

Что вызывает появление плесени

Как предотвратить плесень на стенах

Плесень может стать настоящей проблемой для владельцев домов, не только из-за своего неэстетичного вида, но и из-за серьезной угрозы здоровью. Ее споры могут вызывать аллергические реакции, ухудшать состояние людей с заболеваниями дыхательной системы, а также постепенно разрушать структуру дома.

Главред узнал, как предотвратить появление плесени.

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Если не контролировать появление плесени, это может вылиться в значительные финансовые затраты. Поэтому профилактика является ключевой, особенно зимой, когда из-за холода снаружи и отопления внутри в домах часто образуется конденсат - идеальная среда для роста грибка.

Вентиляторы для улучшения циркуляции воздуха

Многие люди считают, что вентиляторы нужны только летом для охлаждения помещения. Однако они могут быть эффективным оружием в борьбе с плесенью, пишет Daily Express.

Плесень чаще всего появляется в местах, где скапливается влага, особенно за большой мебелью (шкафами, диванами, кроватями), которые блокируют поток воздуха. В этих местах образуются холодные зоны, где скапливается конденсат.

Простой USB-вентилятор может решить эту проблему. Установите его за мебелью, чтобы обеспечить постоянное движение воздуха и предотвратить образование влаги. Это доступный способ избежать больших затрат на борьбу с плесенью в будущем.

Рис - натуральный осушитель воздуха

Холодные окна - еще одно место, где скапливается конденсат, что приводит к появлению плесени. Некоторые люди используют химические осушители для поглощения влаги, но есть более натуральный и бюджетный способ - рис.

Как избавиться от плесени на стенах / Инфографика: Главред

Рис хорошо впитывает влагу из воздуха. Наполните им обычный носок и положите на подоконник или в другие места, подверженные сырости. Это поможет уменьшить уровень влажности в воздухе и предотвратить образование плесени.

Чтобы повторно использовать рис, достаточно высушить его в духовке при температуре 100°C в течение 10 минут. Это позволяет экономить средства, не покупая новые средства для борьбы с влажностью.

Мел - простой способ защиты от влаги

Плесень часто появляется в шкафах, гардеробах и других закрытых пространствах с ограниченной циркуляцией воздуха. Для борьбы с влажностью в таких местах можно использовать обычный школьный мел.

Мел изготовлен из карбоната кальция, который эффективно поглощает лишнюю влагу из воздуха. Достаточно положить несколько кусков мела в шкаф или гардероб, и он поможет снизить уровень влажности.

Как и рис, мел можно использовать повторно - просто высушите его в духовке при температуре 100°C в течение 10 минут.

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