У плесени - ни единого шанса: 3 копеечных средства для борьбы с грибком

Вы узнаете:
- Что вызывает появление плесени
- Как предотвратить плесень на стенах
Плесень может стать настоящей проблемой для владельцев домов, не только из-за своего неэстетичного вида, но и из-за серьезной угрозы здоровью. Ее споры могут вызывать аллергические реакции, ухудшать состояние людей с заболеваниями дыхательной системы, а также постепенно разрушать структуру дома.
Главред узнал, как предотвратить появление плесени.
Если не контролировать появление плесени, это может вылиться в значительные финансовые затраты. Поэтому профилактика является ключевой, особенно зимой, когда из-за холода снаружи и отопления внутри в домах часто образуется конденсат - идеальная среда для роста грибка.
Вентиляторы для улучшения циркуляции воздуха
Многие люди считают, что вентиляторы нужны только летом для охлаждения помещения. Однако они могут быть эффективным оружием в борьбе с плесенью, пишет Daily Express.
Плесень чаще всего появляется в местах, где скапливается влага, особенно за большой мебелью (шкафами, диванами, кроватями), которые блокируют поток воздуха. В этих местах образуются холодные зоны, где скапливается конденсат.
Простой USB-вентилятор может решить эту проблему. Установите его за мебелью, чтобы обеспечить постоянное движение воздуха и предотвратить образование влаги. Это доступный способ избежать больших затрат на борьбу с плесенью в будущем.
Рис - натуральный осушитель воздуха
Холодные окна - еще одно место, где скапливается конденсат, что приводит к появлению плесени. Некоторые люди используют химические осушители для поглощения влаги, но есть более натуральный и бюджетный способ - рис.
Рис хорошо впитывает влагу из воздуха. Наполните им обычный носок и положите на подоконник или в другие места, подверженные сырости. Это поможет уменьшить уровень влажности в воздухе и предотвратить образование плесени.
Чтобы повторно использовать рис, достаточно высушить его в духовке при температуре 100°C в течение 10 минут. Это позволяет экономить средства, не покупая новые средства для борьбы с влажностью.
Мел - простой способ защиты от влаги
Плесень часто появляется в шкафах, гардеробах и других закрытых пространствах с ограниченной циркуляцией воздуха. Для борьбы с влажностью в таких местах можно использовать обычный школьный мел.
Мел изготовлен из карбоната кальция, который эффективно поглощает лишнюю влагу из воздуха. Достаточно положить несколько кусков мела в шкаф или гардероб, и он поможет снизить уровень влажности.
Как и рис, мел можно использовать повторно - просто высушите его в духовке при температуре 100°C в течение 10 минут.
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Что такое Daily Express
Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании.
Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.
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