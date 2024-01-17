Ушлые автомобилисты крепят в машинах прищепки: зачем они так делают

Многие автолюбители сталкиваются с неприятным запахом в салоне, который, кажется, появляется из ниоткуда. Покупка ароматизаторов может оказаться недостаточно эффективной мерой, поэтому "изобретатели" придумали, как освежить воздух в автомобиле без покупных ароматизаторов.
Мы расскажем, почему автолюбители прибегают к креативному использованию бельевых прищепок, чтобы освежить воздух в салоне машины.
Что сделать, чтобы в машине всегда приятно пахло?
Неприятные запахи в автомобиле могут превратить поездку в настоящий кошмар. Большинство ароматизаторов для машин обходятся весьма недешево, а для экономных автовладельцев существует простой лайфхак - обычная бельевая прищепка из дерева может стать вашим спасением.
Что нужно делать:
- налейте 10-20 капель вашего любимого эфирного масла на прищепку;
- закрепите ее на воздуховоде;
- когда аромат ослабеет, просто обновите его добавлением масла.
Этот метод не только экономит ваши средства, но и является экологичным вариантом. Вы сами выбираете масло с тем ароматом, который придется по вкусу.
Если вам не по душе вид прищепки, то можно проявить креатив и сделать самодельный ароматизатор в авто, как это сделала женщина на видео:
@alisonmullendesigns Love Essential Oils? #essentialoils101#fragrantoil#carairfresheners#diykit#poscaacrylicmarkers♬ original sound - Alison Mullen Designs
Вам может быть интересно:
- Как избавиться от запаха из раковины: копеечное средство уберет и мелкие засоры
- Не отходя от прилавка: как по хвосту понять, что селедка пересолена
- Хватит столовой ложки соли: как проверить качество подсолнечного масла