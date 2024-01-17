Ушлые автомобилисты крепят в машинах прищепки: зачем они так делают

Благодаря этому простому лайфхаку вы можете наслаждаться свежестью в салоне вашего автомобиля.

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Чем заменить ароматизатор в машине / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Многие автолюбители сталкиваются с неприятным запахом в салоне, который, кажется, появляется из ниоткуда. Покупка ароматизаторов может оказаться недостаточно эффективной мерой, поэтому "изобретатели" придумали, как освежить воздух в автомобиле без покупных ароматизаторов.

Мы расскажем, почему автолюбители прибегают к креативному использованию бельевых прищепок, чтобы освежить воздух в салоне машины.

Что сделать, чтобы в машине всегда приятно пахло?

Неприятные запахи в автомобиле могут превратить поездку в настоящий кошмар. Большинство ароматизаторов для машин обходятся весьма недешево, а для экономных автовладельцев существует простой лайфхак - обычная бельевая прищепка из дерева может стать вашим спасением.

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Что нужно делать:

налейте 10-20 капель вашего любимого эфирного масла на прищепку;

закрепите ее на воздуховоде;

когда аромат ослабеет, просто обновите его добавлением масла.

Этот метод не только экономит ваши средства, но и является экологичным вариантом. Вы сами выбираете масло с тем ароматом, который придется по вкусу.

Если вам не по душе вид прищепки, то можно проявить креатив и сделать самодельный ароматизатор в авто, как это сделала женщина на видео:

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