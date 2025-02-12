Как можно измельчить сахар в пудру в домашних условиях: результат приятно удивит

Как сделать дома сахарную пудру и что для этого понадобится - Главред собрал действенные лайфхаки.

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Как можно измельчить сахар в пудру / коллаж: Главред, фото: unsplash, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Сахарную пудру можно приготовить с помощью скалки и ложки

Как быстро сделать сахарную пудру блендером

Как сделать сахарную пудру в домашних условиях и какие ингредиенты понадобятся для ее приготовления. Сахарную пудру очень часто используют для различных кондитерских изделий, как заменитель сахара, так и для декора. Также кондитеры изготавливают из сахарной пудры глазурь, мастику и многое другое.

В основном сахарная пудра всегда есть под рукой на кухне у любой хозяйки, но иногда бывает, что сахарная пудра закончилась и она нужна немедленно, тогда можно приготовить ее в домашних условиях.

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Как сделать сахарную пудру в домашних условиях без аппарата

Если у вас нет блендера или кофемолки, которыми можно с легкостью перемалывать сахар, тогда можно воспользуйтесь подручными средствами. Для начала можно попробовать вариант с обычной скалкой для теста. Опытные хозяйки рассказали, чтобы перетереть сахар в пудру с ее помощью, также понадобится разделочная доска, сито и бумажный мешок или одноразовый пакет. Для начала стоит насыпать около от 500 граммов до 1 кг сахара в пакет, и герметично закрыть его. Предварительно стоит равномерно распределить сахар по всей поверхности. Затем положите пакет на разделочную доску и растирайте тщательно содержимое скалкой. После этого стоит просеять через сито полученную массу, чтобы удалить оставшиеся кристаллики сахара.

Однако, если вам нужно лишь небольшое количество сахарной пудры, тогда можно переработать ее с помощью обычной столовой ложки. Нужно насыпать немного сахара на чистую разделочную доску и энергично растирать его ложкой. Также периодически стоит собирать его в кучу и проделывать то же самое до тех пор, пока он не превратится в мелкую пыль.

Можно ли из сахара сделать сахарную пудру в блендере

Блогер в Youtube поделилась, как из сахара сделать сахарную пудру в блендере. Для начала стоит насыпьте сахар в чашу блендера и перебить его на максимальной мощности в течение 1 минуты. Затем снимите крышку блендера и с помощью лопатки переместите сахар, осевший на стенке и дне чаши.

Также стоит добавить к сахару кукурузный крахмал, закройте крышкой и снова взбивайте сахар еще 1 минуту.

По готовности соответствующей структуры сахарной пудры, стоит пересыпать ее в сухую и чистую стеклянную банку. Не забудьте закрыть ее крышкой и хранить в сухом месте, вдали от источников света и тепла.

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