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Какие цветы посадить в октябре, чтобы вырос роскошный цветник весной

Юлия Куришко
13 октября 2023, 17:06 обновлено 13 октября, 17:15
Какие цветы можно посадить на зиму, чтобы весной расцвел прекрасный сад с многообразием роскошных цветов.
Какие цветы посадить в октябре, чтобы вырос роскошный цветник весной
Какие цветы сажают перед зимой / коллаж: Главред, скриншот: instagram / chrysanthemumlutsk

Какие цветы сажают перед зимой опытные хозяева и как правильно высадить их в землю на зиму. Известно, что очень часто садоводы сеют цветы на зиму и имеют потрясающий результат весной. Цветы, посаженные на зиму, не требуют постоянного полива, особого ухода, однако имеют прекрасный вид в саду с приходом весны.

Садовница Светлана в своем блоге на Youtube поделилась секретами о подзимнем посеве растений и какие цветы стоит сеять под зиму, чтобы они пышно цвели остаток сезонов. Она также рассказала, что подзимний посев полезен для цветов, ведь так они закаляются, а в будущем будут крепкие и выносливые.

Какие цветы посадить осенью чтобы цвели все лето

Декоративные растения и цветы, которые сажают на зиму, становятся устойчивее к перепадам температуры, вредителям и различным болезням. Часто такие растения имеют весной обильный цвет и крепкие корни.

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  • Астра однолетняя. Для этих цветов лучше всего подойдут солнечные участки из мягкой почвой. Чтобы уберечь растение от болезней - обработайте почву фитоспорином, а затем посадите семена в землю на 2 см.
  • Бархатцы. Красивые и полезные цветы. Их корневая система отпугивает всех паразитов и даже червей. Сеять стоит, когда уже есть заморозки.
  • Календула. Сам по себе цветок прост и переносит зиму. Сажать эти цветы стоит, когда на улице стабильная прохладная температура - на уровне 0°С, а ночью - заморозки.
  • Хризантема. Для таких цветов нужен участок, где нет сквозняков, но будет хорошо проветриваться. Сажать стоит по 2-3 штуки по схеме 30 на 30 или 40 на 40.
  • Лаванда. Для этого ароматного растения нужно выбрать уютное и солнечное место. Лаванду надо сажать в октябре на глубину до 5 мм в грунт.

Какие цветы можно не выкапывать на зиму

  • Лилия хорошо переносит зиму и может жить на одном месте в течение пяти лет.
  • Мускари могут расти в одной почве почти десять лет. За такое долгое время цветы могут дать немало новых луковичек.
  • Нарциссы - это растение, которое не нуждается в ежегодной пересадке. Они также могут "просидеть" в одном месте на клумбе до 5 лет, а иногда и больше.
  • Крокусы нуждаются в смене земли каждые пять лет. Если растение заболело, то его необходимо выкопать посреди лета.
  • Декоративный лук в виде пушистых шариков прекрасно живет в зимнее время. Стоит лишь высадить луковицу цветка на достаточную глубину.

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