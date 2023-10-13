Какие цветы посадить в октябре, чтобы вырос роскошный цветник весной

Какие цветы можно посадить на зиму, чтобы весной расцвел прекрасный сад с многообразием роскошных цветов.

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Какие цветы сажают перед зимой / коллаж: Главред, скриншот: instagram / chrysanthemumlutsk

Какие цветы сажают перед зимой опытные хозяева и как правильно высадить их в землю на зиму. Известно, что очень часто садоводы сеют цветы на зиму и имеют потрясающий результат весной. Цветы, посаженные на зиму, не требуют постоянного полива, особого ухода, однако имеют прекрасный вид в саду с приходом весны.

Садовница Светлана в своем блоге на Youtube поделилась секретами о подзимнем посеве растений и какие цветы стоит сеять под зиму, чтобы они пышно цвели остаток сезонов. Она также рассказала, что подзимний посев полезен для цветов, ведь так они закаляются, а в будущем будут крепкие и выносливые.

Какие цветы посадить осенью чтобы цвели все лето

Декоративные растения и цветы, которые сажают на зиму, становятся устойчивее к перепадам температуры, вредителям и различным болезням. Часто такие растения имеют весной обильный цвет и крепкие корни.

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Астра однолетняя. Для этих цветов лучше всего подойдут солнечные участки из мягкой почвой. Чтобы уберечь растение от болезней - обработайте почву фитоспорином, а затем посадите семена в землю на 2 см.

Бархатцы. Красивые и полезные цветы. Их корневая система отпугивает всех паразитов и даже червей. Сеять стоит, когда уже есть заморозки.

Календула. Сам по себе цветок прост и переносит зиму. Сажать эти цветы стоит, когда на улице стабильная прохладная температура - на уровне 0°С, а ночью - заморозки.

Хризантема. Для таких цветов нужен участок, где нет сквозняков, но будет хорошо проветриваться. Сажать стоит по 2-3 штуки по схеме 30 на 30 или 40 на 40.

Лаванда. Для этого ароматного растения нужно выбрать уютное и солнечное место. Лаванду надо сажать в октябре на глубину до 5 мм в грунт.

Какие цветы можно не выкапывать на зиму

Лилия хорошо переносит зиму и может жить на одном месте в течение пяти лет.

Мускари могут расти в одной почве почти десять лет. За такое долгое время цветы могут дать немало новых луковичек.

Нарциссы - это растение, которое не нуждается в ежегодной пересадке. Они также могут "просидеть" в одном месте на клумбе до 5 лет, а иногда и больше.

Крокусы нуждаются в смене земли каждые пять лет. Если растение заболело, то его необходимо выкопать посреди лета.

Декоративный лук в виде пушистых шариков прекрасно живет в зимнее время. Стоит лишь высадить луковицу цветка на достаточную глубину.

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