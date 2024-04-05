Зачем хитрые хозяйки посыпают веник солью и оставляют на ночь: результат поражает

Использовать соль можно не только в кулинарии, но и в быту. Блогер и хозяйка Андреа Джин основательница сайта AndreaJeanCleaning.com в своем видео на YouTube поделилась секретом очистки старого веника с помощью соли и уксуса.
Для чего посыпать веник солью
В своем видео она отмечает, что этот простой трюк поможет сделать обычные кухонные и домашние веники более долговечными.
Для того, чтобы отчистить веник от застарелой грязи и микробов понадобится уксус, горячая вода и соль.
"Наберите горячей воды ровно столько, чтобы хватило на замачивание щетки веника, чем горячее, тем лучше. Затем нужно добавить чашку уксуса и полстакана соли. После чего, опустить веник щетиной вниз в ведро. Это не только очистит вашу метлу, но и сделает ее более долговечной и прочной", - говорит Андреа Джин.
Она также отметила, что выдерживать старый веник в растворе желательно как можно дольше. Для лучшего результата нужно будет оставить веник в ведре на всю ночь.
"Соль закаляет веник, таким образом позволяя ему служить дольше, не повреждая ничего", - резюмирует она.
Смотрите видео о том, для чего хозяйки посыпают веник солью:
Кто такая Андреа Джин
Андреа Джин - ютубер, автор контента и основательница сайта AndreaJeanCleaning.com. На YouTube канале "Andrea Jean Cleaning" она рассказывает об интересных трюках и секретах по уборке и организации пространства в квартире или доме.
Как избавиться от налета на стеклянной или хрустальной посуде
Кроме того, авторы YouTube канала Home Tips указали на то, что подобный метод идеально подойдет для очистки стеклянной и хрустальной посуды.
Отмечается, что для того, чтобы отчистить хрустальную или стеклянную посуду от пыли, избавиться от помутнения (налета) и следов от воды нужно погрузить ее в раствор теплой воды с уксусом и солью и оставить на некоторое время.
"Для очистки посуды нужно добавить в емкость теплой воды (30ºC), столовую ложку соли и уксуса. Полученную смесь необходимо перемешать, чтобы соль растворилась. Далее - опустите посуду в емкость с раствором и оставьте на 15 минут", - говорится в видео.
Смотрите видео о том, как избавиться от налета на стеклянной или хрустальной посуде:
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