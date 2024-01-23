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Желтое станет бeлым: 3 способа довести унитаз до идеального блеска

Сергей Кущ
23 января 2024, 01:31
Помните, регулярное уход за унитазом – залог его долгой службы и сохранения безупречного вида.
Чем отмыть унитаз от желтого налета
Чем отмыть унитаз от желтого налета / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Желтые разводы в унитазе могут стать настоящей головной болью, особенно когда они вызваны известковым налетом или минеральными отложениями.

Мы расскажем, чем отмыть унитаз от налета, используя три эффективных способа.

Лимонная кислота – натуральное и мощное средство против стойких пятен

Вот как использовать ее для чистки унитаза:

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  1. Откройте бачок унитаза.
  2. Слейте воду.
  3. Налейте в емкость пакетик лимонной кислоты.
  4. Потрите губкой или ершиком для унитаза.
  5. Налейте в унитаз второй пакетик лимонной кислоты.
  6. Оставьте на ночь.
  7. Утром снова очистите губкой или туалетным ершиком и смойте теплой водой.

Уксус и пищевая сода

Это классическое сочетание в бытовой химии справляется с пятнами благодаря кислотности уксуса и мягкому абразивному эффекту пищевой соды:

  1. Подогрейте стакан столового уксуса до 9%.
  2. Добавьте 2 чайные ложки пищевой соды.
  3. Залейте раствором желтые пятна.
  4. Оставьте на 3-4 часа.
  5. Протрите тряпочкой и смойте водой.

Уксус и лимонная кислота

  1. Наполните пульверизатор уксусом на одну треть.
  2. Посыпьте пятна лимонной кислоты.
  3. Сбрызните уксусом лимонную кислоту.
  4. Оставьте на 3-4 часа.
  5. Потрите ершиком для унитаза и смойте.

Выбирайте удобный для вас способ, и ваш унитаз снова станет мерцать чистотой. Помните, регулярное уход за унитазом – залог его долгой службы и сохранения безупречного вида.

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