Желтое станет бeлым: 3 способа довести унитаз до идеального блеска

Помните, регулярное уход за унитазом – залог его долгой службы и сохранения безупречного вида.

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Чем отмыть унитаз от желтого налета / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Желтые разводы в унитазе могут стать настоящей головной болью, особенно когда они вызваны известковым налетом или минеральными отложениями.

Мы расскажем, чем отмыть унитаз от налета, используя три эффективных способа.

Лимонная кислота – натуральное и мощное средство против стойких пятен

Вот как использовать ее для чистки унитаза:

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Откройте бачок унитаза. Слейте воду. Налейте в емкость пакетик лимонной кислоты. Потрите губкой или ершиком для унитаза. Налейте в унитаз второй пакетик лимонной кислоты. Оставьте на ночь. Утром снова очистите губкой или туалетным ершиком и смойте теплой водой.

Уксус и пищевая сода

Это классическое сочетание в бытовой химии справляется с пятнами благодаря кислотности уксуса и мягкому абразивному эффекту пищевой соды:

Подогрейте стакан столового уксуса до 9%. Добавьте 2 чайные ложки пищевой соды. Залейте раствором желтые пятна. Оставьте на 3-4 часа. Протрите тряпочкой и смойте водой.

Уксус и лимонная кислота

Наполните пульверизатор уксусом на одну треть. Посыпьте пятна лимонной кислоты. Сбрызните уксусом лимонную кислоту. Оставьте на 3-4 часа. Потрите ершиком для унитаза и смойте.

Выбирайте удобный для вас способ, и ваш унитаз снова станет мерцать чистотой. Помните, регулярное уход за унитазом – залог его долгой службы и сохранения безупречного вида.

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