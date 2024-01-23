Желтое станет бeлым: 3 способа довести унитаз до идеального блеска

Помните, регулярное уход за унитазом – залог его долгой службы и сохранения безупречного вида.
Желтые разводы в унитазе могут стать настоящей головной болью, особенно когда они вызваны известковым налетом или минеральными отложениями.
Мы расскажем, чем отмыть унитаз от налета, используя три эффективных способа.
Лимонная кислота – натуральное и мощное средство против стойких пятен
Вот как использовать ее для чистки унитаза:
видео дня
- Откройте бачок унитаза.
- Слейте воду.
- Налейте в емкость пакетик лимонной кислоты.
- Потрите губкой или ершиком для унитаза.
- Налейте в унитаз второй пакетик лимонной кислоты.
- Оставьте на ночь.
- Утром снова очистите губкой или туалетным ершиком и смойте теплой водой.
Уксус и пищевая сода
Это классическое сочетание в бытовой химии справляется с пятнами благодаря кислотности уксуса и мягкому абразивному эффекту пищевой соды:
- Подогрейте стакан столового уксуса до 9%.
- Добавьте 2 чайные ложки пищевой соды.
- Залейте раствором желтые пятна.
- Оставьте на 3-4 часа.
- Протрите тряпочкой и смойте водой.
Уксус и лимонная кислота
- Наполните пульверизатор уксусом на одну треть.
- Посыпьте пятна лимонной кислоты.
- Сбрызните уксусом лимонную кислоту.
- Оставьте на 3-4 часа.
- Потрите ершиком для унитаза и смойте.
Выбирайте удобный для вас способ, и ваш унитаз снова станет мерцать чистотой. Помните, регулярное уход за унитазом – залог его долгой службы и сохранения безупречного вида.
Вам может быть интересно:
- Почему люди не выбрасывают кофейную гущу: как она помогает на кухне
- Шнурки не развяжутся посреди дороги: спасет один хитрый трюк
- Свежая мята будет всю зиму: как вырастить ее на подоконнике
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.