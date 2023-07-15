Женщина поделилась магическим приемом, как очень быстро очистить загрязненную посуду

Если ваши кастрюли и тарелки очень грязные, то не стоит покупать новую посуду, ведь гуру уборки рассказала о волшебном методе, который она использует, чтобы очистить грязную посуду. Об этом пишет Mirror.
"Я слышу, как вы спрашиваете: "Что это за удивительный продукт? Это что-то очень дорогое или труднодоступное?" Фактически, это один из самых скромных предметов: таблетка для чистки зубных протезов", - рассказала женщина.
Как рассказала женщина, у нее была чашка, на которой было очень много известкового налета. Таблетка для чистки зубных протезов удалила его.
"Я не ношу зубные протезы, но я также использую таблетки для замачивания сетчатых штор перед стиркой. Очень полезно", - отметила она.
Пользователи Сети, которые уже попробовали этот трюк на собственном опыте, рассказали о своих впечатлениях: "Отныне я постоянно использую таблетки для чистки зубных протезов, чтобы удалить пятна с чашек и посуды". Кто-то написал: "Я бросаю их в унитаз и оставляю на ночь, наутро унитаз блестит".
Кто-то другой спросил: "Будет ли это работать на стеклянных вазах, потому что у меня очень грязная ваза с многолетними пятнами?". На что женщина ответила: "Да, да. У меня была длинная ваза с узким дном. Я не могла с нее очистить известковый налет. Я положила таблетку для протеза и налила немного воды. Известковый налет ушел. Магия произошла".
Напомним, ранее Главред сообщал, что в Сети достаточно популярное видео, на котором женщина взяла пол-литровую бутылку кока-колы и просто вылила все в унитаз. Через некоторое время она показала впечатляющий результат.
Также Главред рассказывал, что мужчина поделился хитрым трюком, как охладить дом в летнюю жару. Все, что вам нужно сделать, это замочить несколько полотенец в холодной воде, а затем повесить их у окон и дверей. Именно этот простой трюк поможет охладить воздух и сделать пребывание в помещении более комфортным.
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