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Дом дракона: что будет в новом сериале вселенной Игры престолов

30 октября 2019, 09:30

Джордж Мартин лично снимает третий сериал по вселенной Игры престолов - Пламя и кровь по своей книге, вышедшей в 2019 году.

Пламя и Кровь
Пламя и Кровь: что будет в новом сериале Джорджа Мартина / Screenshot

Телестудия НВО позволила Джорджу Мартину начать съемки третьего масштабного сериала-приквела Игры престолов. В новых сериях раскроется еще несколько интригующих тайн, связанных с прошлым Таргариенов.

Джордж Мартин стал исполнительным продюсером сериала Пламя и Кровь по собственной книге. Он работает в паре с Райаном Кондалом, известным по сериалу Колония, которые помогает ему со сценарием, и уже со съемками пилота сериала.

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Пламя и кровь сюжет

Джордж Мартин признался, что хотя события книги происходят за 150 лет до Игры престолов, сериал охватывает до 300 лет. В центре сюжета будут Таргариены - единственная семья всадников драконов, которые выжили после падения Валирии.

Мартин обещает в сериале Пламя и кровь раскрыть историю их побега в Вестерос, обоснования на Драконовом Камне, и захват континента.

В сериале будет 10 серий, и есть вероятность, что сериал выйдет сразу новой платформе НВО и Warner Bros - HBO Max.

Море крови, сожженные тела, масштабные войны, чудовища, которые бывают не такие страшные, как люди, и очень, очень много драконов - вот что будет в сериале.

Пока что достеменно не известно, сколько будет серий и сезонов у сериала, но это напрямую зависит от того, напишет ли Мартин продолжение Пламя и кровь.

Ранее в сети появилась точная информация о сюжете, количестве серий и актерах сериала Долгая Ночь о появлении Белых Ходоков в Вестеросе.

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