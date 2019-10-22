Хранители 2019: что было в первой серии

Сериал Хранители 2019 1 серия - обзор / НВО

Первая серия Хранителей вышла ночью 20 октября под названием Сейчас лето, и у нас заканчивается лёд. Нам представили суровый мир, который оставил Доктор Манхэттен, и в котором умер последний оплот - Озимандия. Что было в первой серии Хранителей - читай на Главреде.

Сериал начинается в 1921 году с обстрелов городка в котором живуть только афроамериканцы. После обстрела удается выжить только крошечному мальчику, который подбирает девочку-младенца.

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Наши дни - после ухода Доктора Манхэттена и смерти всех героев из фильма 2009 года - уже совсем не тот. Полиция носит маски, чтобы люди не узнали их личности, и не стали карать. Теоретически, события проходят в Далласе, как упоминается в одном из разговоров.

Кроме того, полиции запрещено применять оружие - для этого нужно получить разрешение по радио. Естественно, что этот факт не понижает уровень преступности. В самом начале, белый "фермер" нарывается на патруль, и пока коп получал разрешение на оружие, случилось то, чего все боялись. В полицию приходит сообщение от террористов - якобы последователей Роршаха, которые носят его маску и выступают против законов последовавших за разоружением Озимандией. Как и стоит ожидать, у террористов, в отличии от правоохранителей, оружие есть.

Хранители 2019 1 серия - сюжет и трейлер / НВО

После нападения на копа активируется код Минутменов, и мы видим несколько новых героев - это снова обычные люди без суперспособностей, как до запрета супергероев. Детектив Абар, она же Сестра Ночь сразу же привозит в участок возможного сторонника 7 колонны - белых расистов, которые выступают против всех навязанных законов.

После хорошенькой взбучки и допроса, он выдает друзей, и полиция в костюмах отправляется на задержание. Несмотря на то, что никого не удалось взять живым, не вся операция прошла гладко.

Сразу же после ее завершения Капитана вызывают в больницу, и он пропадает. А детективу Абар намечают встречу "у дуба", где ее ждет крайне неприятный сюрприз.

Стоит отметить, что шоуранеры отдали должное фильму 2009 года - на ТВ показывают ролики с Хранителями 2009 года, капитан полиции летает на корабле Человека-совы, в новостях показывают, чем занимается Доктор Манхэттен на Марсе, а в самом начале фильма мы видим газету с заголовком о том, что засвидетельствовала смерть Озимандии.

Хранители 2019 1 серия - повторяет значок комедианта / НВО

Однако, в конце нас ждет 2 сюрприза - оказывается, Озимандия жив, и живет уединенно с гувернанткой и дворецким, а последний кадр - аллюзия на первый кадр фильма Хранители

Сериал Хранители 1 серия смотреть онлайн трейлер:

Напомним, новые серии выходят на телесервисе НВО. В России его модно смотреть на Амедиатеке.