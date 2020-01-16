Хранители 2 сезон: дата выхода продолжения сериала

Хранители 2 сезон: дата выхода и сюжет / НВО

Сериал Хранители пока что не получил официального продолжения, но шоуранер Дэймон Линделоф утверждает, что как только у него появится идея - он начнет работа над сериалом. Президент НВО по контенту Кейси Блойс же заявил, что они будут финансировать сериал Линделофа в любов случае, пишет Deadline.

Блойс неожиданно проявил завидную гибкость, и заявил, что Линделофа поддержат, даже если это будет не второй сезон Хранителей, а другой сериал, или если это будет перезапуск.

"Я правда не знаю, вернётся ли шоу или в нём так и останется один сезон. Я думаю, что Дэймону удалось открыть для нас эту вселенную, и поэтому может появиться другая версия с новыми персонажами. Пока не знает Дэймон, не знаю и я, и в этой ситуации я доверяюсь ему", - говорит Кейси Блойс.

Сам Линделов ранее уже признавался, что он не претендует на единственную роль режиссера сериала, и готов уступить ее, если кто-то хочет снимать 2 сезон Хранителей.

При этом, руководство НВО весьма воодушевлено 1 сезоном, и готово в любой момент дать ход 2 сезону - как только Линделоф будет готов.

Сколько продлится подобная политика избегания неизвестно, но есть шанс, что новый сериал из вселенной снова будет совсем о других персонажах, и выйдет не ранее конца 2021 года, поскольку ни сценарий не написан, ни съемки никто не начинал.

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