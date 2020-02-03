Содержанки 2 сезон: дата выхода и как смотреть

Содержанки 2 сезон: график выхода серий / Youtube

Новый 2 сезон Константина Богомолова выходит на телеканале Старт с 30 января 2020.

В новом сезоне ситуация существенно усугубляется, из-за того, что появились новые доказательства по убийству. Героям и героиням придется пережить весьма непростое время.

В центре повествования все также остается Даша Смирнова из Саратова и Лена Широкова. Однако, все женщины из прошлого сезона остаются в поле зрения - им приходится переживать не только моменты наслаждения роскоши и своими любовниками, но и много неприятностей, связанных с ними.

Содержанки 2 сезон - сюжет

Полиция обнаруживает новые улики - видео запись по убийству из прошлого сезона, и снова открывает дело - удивительно для России, почти как в США.

Это создает весьма большие неприятности всем, и "сверху" приходит четкий указ - жестоко покарать настоящего преступника.

Лена продолжает расследование убийства, и с такими темпами ей может мало что помешать, но постепенно оказывается, что ниточки тянуться к олигарху Ольховскому.

Дарья оставшаяся без Игоря, будет биться в одиночку со всеми трудностями и проблемами связанными с открытием новой галереи, а вот Максу придётся раскрывать тайну трагической кончины Алисы.

Содержанки 2 сезон - сюжет / Youtube

Содержанки 2 сезон - график выхода серий

Сериал Содержанки выходит на платном канате Старт, но при желании Содержанки 2 сезон смотреть онлайн можно и на пиратских сайтах - серии быстро распространяются по ним. Первая серия Содержанок вышла 30 января, и уже доступна онлайн. Все новые серии будут выходить еженедельно по четвергам. Как известно, сериалу Содержанки 2 сезон присвоено статус 18+ на российском ТВ.

Содержанки 2 - когда смотреть:

1 серия - 30 января;

2 серия - 6 февраля;

3 серия - 13 февраля;

4 серия - 20 февраля;

5 серия - 27 февраля;

6 серия - 5 марта;

7 серия -12 марта;

8 серия -19 марта;

Содержанки 2 сезон смотреть онлайн трейлер:

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