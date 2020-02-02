Молодой Папа 2 сезон: что было в седьмой серии

Новый Папа - Молодой Папа 2 сезон 7 серия - обзор / НВО

Сериал Новый Папа, сиквел Молодого Папы Паоло Соррентино выходит онлайн. 7 серия Нового Папы, которая вышла 31 января раскрывает, что вскоре будет с Папой Иоанном Павлом III. Если для того, чтобы разобраться с Франциском Вторым, Пий XIII шевельнул мизинцев, то когда Папа-наркоман утратил контроль над Ватиканом, Ленни Белардо приходит в себя

В новой 7 серии мы видим, что молитвы христиан были услышаны, и им вернули Пия XIII.

Новый Папа - Молодой Папа 2 сезон: 7 серия обзор

В этот раз сериал полностью меняется - на заставке тот легендарный видеоряд с трейлера, наш скриншот с которого стал так популярен. Ленни Белардо идет по пляжу в белоснежных плавках, а вокруг женщины в бикини, предположительно - актрисы из сериала, которых в ленте мы видим другими. София с подносом несет напитки, и тоже в бикини.Читайте такжеМолодой Папа 2 сезон: график выхода серий и как смотреть сериалА зучит старый саундрек из Молодого Папы. Сама же идея та же - женщины, как картины Ватикана, которые проходил Ленни в Молодом Папе, а в финале заставки девушка похожая на Марию теряет сознание.

Ленни приходит в себя в больнице. Чтобы скрыть, что он проснулся, и спасти Бреннокса, его советнички скрывают Беларджо у его врача, и секта поклонников Пия решает, что его убили. У своего хирурга Ленни узнает, что имея все деньги лучшего хирурга-кардиолога и дворец, у них с женой трагедия - их сын неходящий инвалид с рождения, и у него нет сил даже раскрыть глаза.

Жена врача умоляет Ленни исцелить своего сына, называет его святым, но он отделывается от нее загадочными и проникновенными речами. Когда же она называет его Иисусом, то Ленни сравнивает себя с Антихристом.

В конечном итоге, он приходит к мальчику, и что-то говорит ему на ухо - у него впервые да много лет катится слеза из глаза. На вопросы своих благодетелей, Ленни говорит, что описал ему на ухо Рай во всех подробностях. После истерики и почти ссоры с женщиной, он все же решается попросить у Бога за Арека - сына врача и его жены, а их отправляет на свидание, чтобы спасти брак. Но с первого раза ничего не выходит.

Тогда женщина молча отправляется купать своего сына - и в фильме показывают ее позу - точную копию статуи с базилики Святого Петра в Ватикане.

Новый Папа - Молодой Папа 2 сезон - 7 серия: смотреть онлайн / НВО

На следующий день случается несколько вещей - мусульмане взрывают базилику, умирает пес Бреннокса, и страдалец отправляется в Альпы, а Ленни пробует еще раз воззвать к Богу. Случается невиданное - Арек впервые поднимает руку, после просьб Пия XIIІ встать, но потом безвозвратно умирает. Ленни удаляется в скорби, оставляя родителей с горем. После этого он решает вернуться в Рим, но обещает последнее чудо - они берутся за руки и молятся за Арека, а его дуже понимается в рай, ярко светясь.

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Молодой Папа 2 сезон 7 серия смотреть онлайн трейлер:

Напомним, сериал Молодой Папа можно смотреть на платном ресурсе Амедиатека - новые серии будут выходить еженедельно с 10 января.