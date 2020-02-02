  1. Главная
  3. Кино и сериалы

Молодой Папа 2 сезон: что было в седьмой серии

2 февраля 2020, 00:50

Новые серии сериала Новый Папа - он же Молодой Папа-2 вышли онлайн. 7 серия Нового папы преподносит сюрприз. Что было в 7 серии – читайте на сайте Главред.

Новый Папа - Молодой Папа 2 сезон 7 серия - обзор
Новый Папа - Молодой Папа 2 сезон 7 серия - обзор / НВО

Сериал Новый Папа, сиквел Молодого Папы Паоло Соррентино выходит онлайн. 7 серия Нового Папы, которая вышла 31 января раскрывает, что вскоре будет с Папой Иоанном Павлом III. Если для того, чтобы разобраться с Франциском Вторым, Пий XIII шевельнул мизинцев, то когда Папа-наркоман утратил контроль над Ватиканом, Ленни Белардо приходит в себя

В новой 7 серии мы видим, что молитвы христиан были услышаны, и им вернули Пия XIII.

Новый Папа - Молодой Папа 2 сезон: 7 серия обзор

В этот раз сериал полностью меняется - на заставке тот легендарный видеоряд с трейлера, наш скриншот с которого стал так популярен. Ленни Белардо идет по пляжу в белоснежных плавках, а вокруг женщины в бикини, предположительно - актрисы из сериала, которых в ленте мы видим другими. София с подносом несет напитки, и тоже в бикини.Читайте такжеМолодой Папа 2 сезон: график выхода серий и как смотреть сериалА зучит старый саундрек из Молодого Папы. Сама же идея та же - женщины, как картины Ватикана, которые проходил Ленни в Молодом Папе, а в финале заставки девушка похожая на Марию теряет сознание.

Ленни приходит в себя в больнице. Чтобы скрыть, что он проснулся, и спасти Бреннокса, его советнички скрывают Беларджо у его врача, и секта поклонников Пия решает, что его убили. У своего хирурга Ленни узнает, что имея все деньги лучшего хирурга-кардиолога и дворец, у них с женой трагедия - их сын неходящий инвалид с рождения, и у него нет сил даже раскрыть глаза.

Жена врача умоляет Ленни исцелить своего сына, называет его святым, но он отделывается от нее загадочными и проникновенными речами. Когда же она называет его Иисусом, то Ленни сравнивает себя с Антихристом.

В конечном итоге, он приходит к мальчику, и что-то говорит ему на ухо - у него впервые да много лет катится слеза из глаза. На вопросы своих благодетелей, Ленни говорит, что описал ему на ухо Рай во всех подробностях. После истерики и почти ссоры с женщиной, он все же решается попросить у Бога за Арека - сына врача и его жены, а их отправляет на свидание, чтобы спасти брак. Но с первого раза ничего не выходит.

Тогда женщина молча отправляется купать своего сына - и в фильме показывают ее позу - точную копию статуи с базилики Святого Петра в Ватикане.

Новый Папа - Молодой Папа 2 сезон - 7 серия: смотреть онлайн
Новый Папа - Молодой Папа 2 сезон - 7 серия: смотреть онлайн / НВО

На следующий день случается несколько вещей - мусульмане взрывают базилику, умирает пес Бреннокса, и страдалец отправляется в Альпы, а Ленни пробует еще раз воззвать к Богу. Случается невиданное - Арек впервые поднимает руку, после просьб Пия XIIІ встать, но потом безвозвратно умирает. Ленни удаляется в скорби, оставляя родителей с горем. После этого он решает вернуться в Рим, но обещает последнее чудо - они берутся за руки и молятся за Арека, а его дуже понимается в рай, ярко светясь.

Читайте такжеМолодой Папа 2 сезон: что было в шестой серии

Молодой Папа 2 сезон 7 серия смотреть онлайн трейлер:

Напомним, сериал Молодой Папа можно смотреть на платном ресурсе Амедиатека - новые серии будут выходить еженедельно с 10 января.

Джон Малкович сериалы HBO Джуд Лоу новости шоу бизнеса Молодой папа зарубежные сериалы
Сейчас вы просматриваете новость «Молодой Папа 2 сезон: что было в седьмой серии». Другие новинки кино, лучшие сериалы и последние новости в мире кинематографа доступны в разделе «Кино и сериалы». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

00:52
Синоптик предупредил, когда в Украине "вжарит" мороз
00:50
Молодой Папа 2 сезон: что было в седьмой серии Видео
00:30
Госдеп США потерял Мари Йованович Видео
00:01
2 февраля – какой сегодня праздник: что делать в День сурка 2020 Видео
01 февраля, суббота
23:29
В МВД назвали дату поездок в РФ по загранпаспортам
23:03
В Слуге народа извинились за слова коллеги об оплате услуг продажей собаки
22:58
"В п*зду!": Шнуров в двух словах ответил на предложение патриарха Кирилла
22:43
В РФ улицу назвали именем Путина для привлечения внимания к проблемам ЖКХ
22:20
У Зеленского рассказали о планах трансформации Донбасса в процветающий регион
21:47
Зеленскому пояснили происхождение платежки за транспортировку газа
21:45
Цена подскочит: эксперт предупредил о новом росте тарифов на газ
21:28
Посылки AliExpress с коронавирусом: в ВОЗ рассказали, чего опасаться
21:15
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: жгучее увлечение и завидные высоты
21:11
Россия отказала в посадке летевшему из Ухани немецкому самолету
20:45
"На поклон к Украине": в РФ обсуждают идею покупки воды у Киева
20:31
В Кривом Роге полицейский бросил в костер наколотую на вилы собаку
19:40
"Часть Украины подтопит": озвучен тревожный прогноз об изменении климата
19:35
"Дожились, бл*дь": в Слуге народа оценили совет Брагара продать собаку для оплаты коммуналки
19:28
Почти четверть доходов: в Минфине забили тревогу из-за госбюджета
19:02
В зоне ООС погибла военная-медик Клавдия Сытник: что о ней известно
18:55
США ввели жесткие ограничения из-за китайского коронавируса: кому запретили въезд Видео
18:33
"Топовые управленцы": Береза назвал минимальную зарплату для депутата
18:26
Новая глава Госкино пояснила совместные фото с Зеленским
18:25
В Черновцах ответили Зеленскому на требование произвести перерасчёт платёжек за отопление
18:07
Названа дата голосования в Сенате США по импичменту Трампа
17:56
В Минсоцполитики рассказали, как в 2020 году увеличат размер максимальной пенсии
17:38
Харьковский сурок Тимка предсказал, когда наступит весна Видео
17:37
"В Бога верят": патриарх Кирилл предожил по-своему изменить Конституцию РФ
17:33
"Какого черта ЛГБТ-пропаганда": в Виннице участников тренинга облили маслом и засыпали перьями Видео
17:12
"Нам тоже удастся": Кулеба объяснил пользу Brexit для Украины Видео
16:58
"Не пиз*ите": "слуга народа" попал в скандал с матами в соцсети
16:40
Кулинарный эксперт назвал зимний заменитель помидоров Видео
16:39
"Формировал крышу": в Сеть "слили" новую запись по делу об убийстве Шеремета Видео
16:33
"Бабуля в минусе": Брагару предложили уступить собаке место в Раде после дикого совета пенсионерке
16:05
День сурка 2020 – что делать и как повеселиться Видео
16:04
Погода в Украине на февраль: синоптик назвал среднюю температуру и указал на "сюрприз" Видео
16:01
Новый коронавирус "захватил" еще одну страну в Европе: Китай просит помощи Видео
15:55
Кричал от боли: внезапно умер знаменитый участник КВН
15:30
Когда загадывать желания: астролог назвал дни силы 2020-го
15:21
Засуха и небывалое тепло: синоптик предупредила об аномальной погоде весной
15:06
"Путин не позволит": Климкин рассказал о "сливе" саммита в Париже
15:03
Нардепа из Слуги народа "едят" в Сети из-за совета продать собаку Видео
14:59
Помпео предложил Украине и России самим решить конфликт на Донбассе
14:55
"Решил отп*здюлить": в Одессе водители траликов устроили "махач", опубликовано видео Видео
14:37
"Наркоман и алкоголик": Шокин рассказал адвокату Трампа о сыне Байдена Видео
14:33
"Бал ваты": в Сети распекли чиновницу-любительницу "русского мира" Видео
13:58
Война на Донбассе: у Лукашенко сделали США неожиданное предложение
13:54
"У нас диктатура": как прошла встреча Помпео и Лукашенко Видео
13:38
Дубинский рассказал, кто оплатил вояж "слуг народа" в Давос
13:32
"Зажравшийся кудесник": Коболев объяснил, почему в Европе газ подешевел
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять