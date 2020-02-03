Мадонна Рождение легенды: где и когда в Киеве состоится новый показ байоптика

Мадонна Рождение легенды где смотреть в Киеве/ Youtube

Фильм Мадонна Рождение легенды, который сняли Гай Гуидо и Пол Кастро, снова покажут на большом экране. В этот раз, после просмотра, зрителей ожидает приятное дополнение в виде музыкального шоу.

Мадонна Рождение легенды покажут 6 февраля в Caribbean Club Concert-Hall после этого будет музыкальное шоу Madonna от Ultramarine Girls Band.

Еще в 1979 году в Нью-Йорке Мадонна Луиза Чикконе была никому неизвестной танцовщицей, которая решила стать певицей. Фильм показывает, как девушка добилась мировой славы, и стала такой Мадонной, как мы ее знаем сейчас - в ленте будет все - от игры на барабанах в нью-йоркской группе Breakfast Club до записи первого студийного альбома.

Мадонна Рождение легенды - сюжет

В 1979 году Мадонна Луиза Чикконе была молодой, но очень амбициозной танцовщицей. Она знакомится с группой Breakfast Club и становится частью команды, сначала играя на барабанах, а затем - на гитаре. Ее настойчивость и целеустремленность пугает и одновременно восхищает участников группы. Но постепенно Мадонна убеждает их, что может быть вокалисткой. Так начинается непростой звездный путь Мадонны - формируется ее стиль, манера пения и поведения.

Мадонна Рождение легенды - актеры и съемки

Фильм снял режиссер Гай Гуидо, а участники группы Breakfast Club сыграли сами себя. Юную Мадонну сыграла Джейми Олд, также в фильме снялись Дениза Юхос, Джордан Лёвенштайн, Оскар Павел, Майкл Варде, Стивен Джон Левински, Джон Пол Харкинс.

После показа фильма состоится музыкальное шоу Madonna в исполнении женского коллектива Ultramarine Girls Band, который удачно сочетает коктейль из таланта, хорошего вкуса, яркой внешности и чувства стиля.

Мадонна Рождение легенды смотреть онлайн с украинским переводом трейлер:

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