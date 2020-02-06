Матрица 4: Киану Ривз на фото и видео со съемок

Матрица 4 / Warner Bros

Матрицу 4 снимают в Сан-Франциско, и местные жители уже успели сделать масу фото и видео с актерами.

Другое дело, что, похоже съемки проходили с одним только Киану Ривзов, судя по фото и видео.

Кадры со съемок появились в Твиттере с датировкой 5.02 - то есть среда февраля, и на них только Киану Ривз.

Причем, на одном из роликов Киану Ривз, который играет Нео, просто смотрит на солнце.

На других фото она ходит в одежде безработного. А на каких-то фото позирует для благодарных поклонников.

Матрица 4 съемки / twitter

Матрица 4 съемки / twitter

Матрица 4 съемки / twitter

Матрица 4 съемки / twitter

Матрица 4 съемки / twitter

Матрица 4 съемки / twitter

"Матрицу 4 снимают в Сан-Франциско! 5 Февраля 2020", - пишут в подписи к видео.

Кроме Киану Ривза и Мэри Энн Мосс, в актерский состав вошли Джонатан Грофф, Яхья Абдул-Матин и Нил Патрик Харрис.

Фильм снимает Лана Вачовски, которая также занималась и сценарием. Старт проката намечен на 21 мая 2021 года. Тогда же 21 мая выходит Джон Уик 4.