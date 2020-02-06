Матрица 4: Киану Ривз на фото и видео со съемок

В США во всю проходят съемки Матрицы 4 с Киану Ривзом. Причем создатели особо не скрываются - в сеть попало сразу много фото и видео со съемок.
Матрицу 4 снимают в Сан-Франциско, и местные жители уже успели сделать масу фото и видео с актерами.
Другое дело, что, похоже съемки проходили с одним только Киану Ривзов, судя по фото и видео.
Кадры со съемок появились в Твиттере с датировкой 5.02 - то есть среда февраля, и на них только Киану Ривз.
Причем, на одном из роликов Киану Ривз, который играет Нео, просто смотрит на солнце.
На других фото она ходит в одежде безработного. А на каких-то фото позирует для благодарных поклонников.
"Матрицу 4 снимают в Сан-Франциско! 5 Февраля 2020", - пишут в подписи к видео.
?The Matrix 4 filming in San Francisco! - Feb 5 2020— Keanu Planet (@keanuplanet) February 5, 2020
Thanks to @dougdalton IG Story?https://t.co/uEEPFc7GWk#thematrix4#matrix4#KeanuReeves#SanFranciscopic.twitter.com/PekHZotq7t
Кроме Киану Ривза и Мэри Энн Мосс, в актерский состав вошли Джонатан Грофф, Яхья Абдул-Матин и Нил Патрик Харрис.
Фильм снимает Лана Вачовски, которая также занималась и сценарием. Старт проката намечен на 21 мая 2021 года. Тогда же 21 мая выходит Джон Уик 4.